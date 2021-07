Lídr loňského podzimu ve skupině B se na nový ročník naladil třemi přípravnými zápasy. Další musel kvůli absencím dokonce nezvykle zrušit. Nakonec vítězná generálka s béčkem Plzně (3:2) se pak nesla ve slavnostním i nostalgickém duchu. Součástí oficiálního otevření kompletně zrekonstruované hrací plochy bylo i přejmenování stadionu po Františku Maškovi. Strůjce vzestupu zápského fotbalu na současnou úroveň se totiž dokončení dalšího vylepšení sportovního stánku nedožil.

Štafetu po něm prakticky okamžitě převzal syn Michal, který si tak manažerskou pozici přibalil k několika dalším, jimiž už v klubu prošel. Jedním z prvních úkolů, kterým musel čelit, byl odchod dvou hráčů patřících na podzim mezi základní stavební kameny.

S přestupem ex-ligového snajpra Lukáše Magery do Poděbrad kvůli jeho pracovnímu vytížení v prvoligové Mladé Boleslavi, kde začal působit jako masér, v Zápech víceméně počítali. „Časově už pro něj byla třetí liga neúnosná,“ uvedl Michal Mašek. Že by za autora pěti podzimních gólů (v osmi utkáních) hledali náhradu podobných parametrů, vyloučil. „Touto cestou jsme nešli. V docela širokém kádru máme mladé hráče, kteří přišli loni z Dukly a jeví se velice dobře. Dostanou větší prostor a bude na nich, jak to zvládnou. Pokud by se nám to nelíbilo, bude určitě ještě čas po někom sáhnout,“ přiblížil.

Jako o velkém zklamání manažer mluví o „úprku“ Františka Hakla do divizního Kolína v rámci volných přestupů. „Byl u nás jedním ze služebně nejstarších. Utekl skoro bez mého vědomí, což se mi moc nelíbilo. Takhle by se asi fotbal úplně dělat neměl,“ prohlásil Mašek a přiznal, že zpočátku neměl pro klub tolik času. „I kvůli tomu, aby u nás fotbal nadále fungoval, jsem si po odchodu táty potřeboval dát dohromady záležitosti ve firmách,“ nastínil.

V nové roli jej jinak nic dalšího výrazněji nepřekvapilo, jak ostatně i očekával. „Věděl jsem zhruba, jak u nás fotbal funguje a jak by měl fungovat dál,“ zopakoval svá slova z poloviny května. Měnit se tak v městysu u Brandýsa nebudou ani tradiční předsezonní ambice.

„Vždy jsme chtěli být na předních místech tabulky a z toho nebudeme slevovat,“ potvrdil navzdory tomu, že s přípravou nepanuje zrovna nadšení. „Bylo to složité pro všechny. Chvilku se mohlo trénovat, pak zase dlouho ne. Individuální příprava je od reality na hřišti poněkud jiná. Hráčům chybělo kolektivní pojetí. U nás na to navázala i četná svalová zranění, byť lehčí. Úplně spokojení tedy nejsme, ale myslím, že nejsme jediní. Nejdůležitější je, aby se začalo hrát a mohli jsme sezonu nějaký způsobem absolvovat kompletní,“ uzavřel Michal Mašek.