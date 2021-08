„Je to škoda. Utkání jsme měli rozjeté skvěle, přesto bereme i se štěstím pouze bod,“ litoval trenér Středočechů Miroslav Doležal. Zmínil také, že kvalitní výkon z prvního poločasu, zúročený skvělou ranou Jelínka a „koníčkem“ Matějky (oba se trefili po týdnu), později vystřídal obrovský tlak domácích.

I tak měli hosté podle svého kouče šanci na to, aby soupeři znovu odskočili do dvoubrankového vedení. „Za stavu dva-jedna neproměním jasnou gólovou příležitost, co by byl pověstný hřebík do rakve. Místo toho opět dostaneme gól po standardní situaci. Za to kluky rozhodně chválit nebudu,“ líčil Doležal s tím, že standardních situací bylo na jeho vkus až příliš, což vyústilo ve srovnání.

U remízy nakonec nemuselo zůstat. Jeden z hostů zahrál ve čtvrté minutě nastavení po rohovém kopu v šestnáctce rukou. Ze souboje mužů, na kterých v té chvíli závisel osud utkání, vyšel jako vítěz hostující brankář Hrubeš. Martanovu střelu vyrazil a zachránil tak svému týmu alespoň nějaký zisk. „Teď je potřeba to hodit za hlavu, čeká nás náročný týden,“ připomněl trenér Doležal čtvrteční pohárové utkání s druholigovým Žižkovem (začátek v 17:00).

Přepeře – Zápy 2:2 (0:1)

Branky: 58. Nesvadba, 82. Hadaščok – 23. Jelínek, 50. Matějka. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 2:4. Diváci: 190.

Zápy: Hrubeš – Woitek, Duben, Vencl, Jelínek, Janko, Eliáš, Koutenský, Kavalík (67. Matoušek), Hron (88. Pávek), Matějka (80. Kubů).