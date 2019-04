Velvary, Živanice – Zatímco na trávníku prožily fotbalové Živanice radost po výhře nad Velvary 2:1, po zápase 22. kola ČFL musely oba třetiligové kluby řešit nepříjemnou událost. Někteří velvarští fotbalisté při návratu zjistili, že se jim ztratily peníze. Podle Živanic jde o nepodložené nařčení, nicméně Deník zjistil, že peníze se na stadionu ztratily i předchozímu soupeři – Královu Dvoru.

Velvarský Jaroslav Kafka (vlevo) patřil v Živanicích mezi nejvíc postižené, zmizelo mu devět stovek. | Foto: Roman Mareš

„Šesti nebo sedmi klukům se ztratily peníze, celkem je to 4700 korun. Zbytek si je naštěstí nechal v autobuse,“ řekl David Vedral, předseda Sokola Velvary. Podle jeho slov hráči středočeského klubu na to prý přišli v půl deváté večer poté, co se při zpáteční cestě stavili na čerpací stanici.