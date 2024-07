„Bydlí shodou okolností tady vedle v Nehvizdech. Ne, že bychom byli v přímém kontaktu, ale nějak jsme o sobě věděli. A velice dobře ho zná náš trenér Koukal,“ přiblížil manažer SK Zápy Michal Mašek, jak došlo k angažování sedmatřicetiletého útočníka.

Jakub Mareš přichází s vizitkou hráče, který strávil čtrnáct sezon v nejvyšší soutěži. Ve více než 300 zápasech zaznamenal 54 branek. Právě na jeho údernost i v mírně pokročilejším věku přední klub třetí hodlá spoléhat. „Góloví útočníci nejsou. Sázíme na to, že by nám měl v útočné fázi pomoci,“ doufá Michal Mašek.

Co jej ve třetí nejvyšší soutěži čeká, si někdejší forward Teplic, Dukly, Mladé Boleslavi, Sparty či Slovácka, vyzkoušel už v předešlém ročníku. Za třetí Ústí nad Labem zasáhl do celkem dvaceti zápasů, mezi střelce se prosadil ve třech případech. Severočeský klub toužící po návratu do druhé nejvyšší soutěže následně o jeho služby nestál. „Ke konci se jeho role upozadila, prostoru by dostával už méně. Mluvili jsme s ním na rovinu, má už nějaký věk a chceme jít mladší cestou. Chápe to,“ řekl serveru iDnes.cz sportovní manažer Ústí Lukáš Zoubele.

V Teletník aréně mají s prodlužováním kariéry podobně hvězdných veteránů už bohaté a vesměs dobré zkušenosti. Malým klubem z Prahy-východ v minulosti prošli David Kalivoda, Karel Piták, Petr Pavlík, či Lukáš Magera. V předešlé sezoně byl jedním z lídrů kapitán Igor Súkenník, který rovněž okusil nejvyšší soutěž, ale oproti Marešovi jen v zanedbatelných dvaceti zápasech. „Mančaft máme relativně zkušený. Od Jakuba si slibujeme hlavně tu efektivitu v zakončení a v přípravné fázi. Jeho zkušenost by se měla určitě projevit,“ věří Michal Mašek.

Potvrdil zároveň, že z pohledu jeho klubu jde o hlavní transfer letošního léta. „Asi jako každý klub máme ještě nějaké další hráče na zkouškách, ale většinou už mladší. Poohlížíme se ještě po jednom krajním hráči do základní sestavy. Mančaft jinak až na dvě jména zůstal pohromadě a nějaké velké změny nebudou,“ dodal Mašek s tím, že k většímu průvanu ani nebyl důvod. „Mančaft, když byl zdravý, tak fungoval dobře. Chceme jen doplnit ty dva posty. Samozřejmě útočníka shání vždycky každý. Budeme doufat, že jsme to trefili,“ uzavřel první muž fotbalu v Zápech, kde v loňské sezoně vylepšili o čtyři příčky předešlé šesté místo. Ve skupině B zaostali nakonec o dva body za vítězným Slovanem Velvary. V další jako už tradičně znovu chtějí čeřit vody v popředí tabulky. Přispěje i nová zbraň?