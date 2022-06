O zajištění divizní příslušnosti pro další ročník… Po téhle stránce jsme maximálně spokojení. Doufejme, že nás přeřadí do skupiny B. Možná, že céčková skupina je o něco lehčí, ale na zápasy prostě nechodí diváci. S týmy jako Trutnov, Náchod, Vysoké Mýto, Dvůr Králové nebo Hlinsko, ač nejsou fotbalově špatné, nepřijede nikdo. Nechodí příliš ani u nich doma, kolikrát nás tam skoro bylo i víc. Máme tedy dvě přání: abychom šli do béčka hlavně kvůli derby zápasům a divákům a abychom s Neratovicemi nehráli domácí zápasy ve stejnou hodinu, aby diváci mohli na oba týmy.

O sezoně áčka…

Spokojenost. Dostali jsme sice pár nakládaček, ale to byla daň za to, že jsme dávali mančaft dohromady. Potýkali jsme se neustále se zraněními včetně několika vážných – zlomeniny, kolena. Nebylo už téměř, kým tu kvalitu nahrazovat.

O béčku…

Abych řekl pravdu, nebýt dorostu a áčka, už by asi nebylo. Hodně kluků přestalo fungovat a další nejsou. Na trénink by trenérovi přišli tak tři čtyři… Zápasy jsme museli doplňovat částečně dorostenci a čtyřmi lidmi z áčka – ať už náhradníky, nebo s těmi, co hrají. Bez toho bychom přebor neudrželi. Udržet jsme to chtěli právě kvůli dorostu, kde končí asi šest hráčů, tak aby měli kde hrát. Mohou to zkoušet samozřejmě i do áčka, a jeden je tam velmi slušnej a hraje pravidelně, pro ostatní je ale okresní přebor dobrá soutěž.

O dorostu a mládeži…

I když jsme krajský přebor udrželi, tak pravděpodobně dorost přihlásíme bez mladšího o soutěž níže, tedy do I. A třídy. Ti kluci prostě nejsou. Máme takhle výpadek dvou ročníků. Chybí nám tak v současné době starší žáci. Snad až příští rok. Máme hodně dětí v kategorii přípravek, což je OK. Na druhou stranu kvalitní přípravka pro nás znamená problém, protože nám hráče rozeberou a nemáme z toho nic. To je problém českého fotbalu. Rodiče chtějí, aby kluk hrál co nejvýš. Přestupují tak za lepší soutěží i podmínkami, to je dané.

O největší fotbalové radosti poslední doby…

(upřímně se rozesměje)… Že se dobře podařily oslavy. Jinak je budoucnost nejistá. Je to hlavně o shánění peněz na soutěže. Už jsme to samozřejmě přihlásili, ale kolikrát hodnotili, jestli to má smysl. Sponzoři přestali a nejsou. Obec pomůže s materiální stránkou a po sportovní dětem, ostatní je na nás. Když pak vidíme podmínky třeba v Kolíně nebo Vysokém Mýtě, to je něco neporovnatelného.

O chuti pokračovat coby manažer Sokola…

Asi jo no… Bude mi pomalu sedmdesát, ale nástupce, který by to táhl dál, nevidím. Když už jsme soutěž takto udrželi, tak ještě minimálně na rok, abychom ji pokryli. Děláme to kvůli těm mladým klukům, kteří u nás jsou celkem slušní.

