Zvažoval jste při přesunu k áčku nějaká pro a proti? Šlo o těžké rozhodování?

Abych řekl pravdu, tak jsem nad tím ani moc nepřemýšlel. Beru to jako další zkušenost a osobní výzvu.

I když asi přispěly i podzimní výsledky pod vedením trenéra Staňka, tak se zdá, že šlo o logický posun – znáte velmi dobře prostředí klubu a především mládež. Předpokládám, že hlavně na tom budete chtít stavět?

Asi je to jeden z hlavních bodů, proč padla volba na mne. Pokud klub investuje do mládeže nemalé částky, mělo by se to zákonitě odrazit v co největším možném zapojení odchovanců v prvním týmu.

Předseda klubu Kaňka se nechal slyšet, že do budoucna by mládež měla být hlavní zásobárnou áčka. Předpokládám, že jde i o váš plán. V jakém časovém horizontu by se tak mohlo stát? Budete dávat mladým hráčům ještě více prostoru než váš předchůdce?

Určitě je to naše cesta, ale vše musí být podloženo kvalitou a ochotou na sobě pracovat.

Čeká vás vůbec první zkušenost v roli hlavního trenéra dospělého týmu. Cítíte nějakou nervozitu, nebo vás to nechává zcela v klidu?

Těším se, než abych byl z něčeho nervózní. V Neratovicích musíme pořád něco někomu dokazovat. Nikdo nám nevěřil, že dokážeme posunout mládež na místa, kde je nyní. No a my to dokázali. Nyní chceme určitý posun i v prvním týmu. Jdeme do toho s respektem, pokorou a nohama na zemi. I když slýchávám názor, že je v Nera za poslední léta nejslabší tým, tak budeme chtít všem dokázat,že to tak není.

Už jste si vybral svého asistenta? Jak bude vypadat kompletní realizační tým?

Mohu říci, že trenérský tým je pro jarní část obsazen. Jedním z trenérů je bývalý vynikající útočník Záp a obzvláště Ovčár Michal Voljanskij. Druhý trenér, který se bude starat o brankáře, je Jiří Poživil, který už má velké zkušenosti z trénování ve Slavii. Chceme jít cestou trenérů, kteří mají určité zkušenosti a hlavně svůj názor.

Těsně po skončení podzimu jste s hráči absolvoval pohovory. Jaké první dojmy jste si z kabiny odnesl?

Musím říct, že vše proběhlo v klidu a můj první dojem byl vesměs pozitivní.

Určitě jste na podzim sledoval kromě mládežnických týmů i áčko. Co podle vás stojí za zimováním až ve druhé polovině tabulky?

Nechci hodnotit práci Tomáše, na jeho obranu pro Nera udělal ohromný kus práce, bohužel doplatil na zranění několika hráčů a nedávání branek.

Prozradíte herní styl, kterým byste se s týmem chtěl prezentovat? A který by případně mohl vést v tabulce výš?

V první řadě chceme hrát tak, abychom bodovali, od toho se bude vše odvíjet. Ale určitý koncept přetahujeme z mládeže tak, abychom A tým a mládež spojili v jednu nádobu.

I když předsezonní ambice mířily vzhledem k umístění v minulosti výš, předpokládám, že hlavním cílem bude co nejrychlejší záchrana. Jak v tomto ohledu hodnotíte výchozí pozici čtyř bodů náskoku na pásmo sestupu?

Realita je taková, že opravdu hrajeme o záchranu, což si všichni musíme uvědomit. Bude to boj, na který se musíme důkladně připravit.

Asi se shodneme, že výkonům v mnoha zápasech chyběl především klid a větší zkušenost při zakončení… Nabízí se tak otázka, zda nebude přece jen nutné do týmu přivést nějakého ostříleného borce, jakého zpravidla má svém středu většina soupeřů?

Určitě se na tom shodneme. Na druhou stranu, pokud by měl někdo dorazit, tak musí být výraznou posilou. Nechceme zaplavovat tým průměrnými hráči, to dáme raději šanci našim odchovancům.

Jak moc se promění hráčský kádr? Skončil někdo po podzimu? Plánujete v zimě doplnění pouze z dorostu nebo i zvenku?

Chceme dát v přípravě prostor dalším čtyřem klukům z našeho silného ročníku 2000, kteří během podzimu sbírali zkušenosti v I. A třídě. Dalším hráčem je Jakub Novák, který je v Nera od léta, ale vzhledem ke zranění neodehrál v neratovickém dresu ani minutu. V neposlední řadě hodně stojíme o návrat Kuby Pajkrta. Z dorostu v aktuální situaci nikoho posouvat nebudeme a co se týče odchodů, tak zatím jediný, kdo klub opouští, je Hrdý.

Mohou se hráči „těšit“ na nějak výrazně pozměněnou podobu zimní přípravy?

Oproti původnímu plánu jsme přidali pár tréninků, protože chceme trénovat čtyřikrát v týdnu. Jinak si myslím, že to bude klasická zimní dřina.

Už je jasno o vašem nástupci v pozici šéftrenéra mládeže? Jaké „parametry“ musí splňovat uchazeč na toto místo v klubu, jakým jsou Neratovice?

Vše je v běhu a doufám, že vše co nejrychleji vyřešíme. Zásadní kritérium je, že trenér musí mít min UEFA A licenci.

Rok 2019 se blíží ke konci. Jaký byl z pohledu neratovické mládeže? Co se nejvíce povedlo? Kde naopak vidíte prostor ke zlepšení?

Letošní rok byl asi nejnáročnější od vstupu do Sportovních středisek mládeže. Vždy před započetím nového roku si stanovíme cíle, které v daném roce chceme splnit. Tento rok byl extrémní a ještě dnes vůbec nechápu, jak jsme to při našich civilních zaměstnáních mohli vše zvládnout. Co se nejvíce povedlo mimo sportovní stránku? Splnění dvou našich hlavních ročních cílů. Vzdělávání trenérů a zlepšování zázemí klubu, v tom jsme se výrazně posunuli a posouvat se chceme i v dalším roce.

Který výsledek či kategorie Neratovic vám letos udělaly největší radost?

Nechci tu vyzvedávat jednu kategorii, protože každý tým, každá kategorie udělala za rok velký progres a z toho mám největší radost. Máme vynikající přípravky. Obrovský posun udělaly žákovské kategorie a dorosty, i když to mají neuvěřitelně těžké. Srdnatě se perou ve svých soutěžích s topovými akademiemi. Co se týče soutěží, jsme na našem stropu, ze kterého nebudeme chtít spadnout.