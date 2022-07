Uplynulý ročník Fortuna divize B je minulostí. Jak se za ním ohlížíte? Byla to pro nás všechny nejnáročnější sezona posledních let. Po dvouleté "polopauze" díky covidu jsme si na sebe v průběhu podzimu rychle ušili bič a dostali se do čela celé tabulky, kde jsme také přezimovali. Díky tomu jsme vyhodnotili, že se pokusíme udělat vše proto, abychom postoupili do ČFL. Nakonec se to však bohužel nepovedlo ani z prvního ani druhého místa, což nás šíleně mrzí. Sám jsem si musel dát velký odstup s finálním hodnocením, protože je to všechno ještě hodně čerstvé. Osobně to beru z mé pozice předsedy klubu jako konečný neúspěch.

Co týmu chybělo k postupu do ČFL?

Týmu a klubu chyběl jediný bod. Pro někoho je to hodně, pro někoho málo. Já se tohoto okamžiku děsil každý zápas před koncem jara, kdy jsme postupně všichni věděli, že se před Most už nedostaneme a rozhodovalo se o nejlepším druhém místě divizí. Zde bohužel nakonec hrálo v náš neprospěch horší skóre.

Kde vidíte největší nedostatky, které vás stály postup?

Za mě to bylo převážně o malých zkušenostech hráčů v takto vypjatých bojích. S tím přišlo převážně v jarní části mnoho individuálních chyb, které to vždy usnadnily soupeřům. Dále nás celou sezonu provázelo mnoho dlouhodobých zranění, která ovlivnila hlavní kostru týmu. I přes všechny tyto nedostatky jsem však přesvědčen, že jsme to měli zvládnout.

Šok ve Velvarech, Janečka vystřídá na trenérském postu Hašek!

Mužstvo mělo na jaře dost možností posunout se zpět na první místo, ale nedokázalo je využít jako například doma s Brodem, v Lounech, ve Štětí, nebo na Aritmě. Čím si to vysvětlujete?

Bylo v tom více aspektů. Osobně vidím problém celkově ve venkovních utkáních. Nedařilo se nám hrát utkání tak, abychom nedostali branku. Za mě jsme měli lépe zvládnout závěr podzimu. Bohužel jsme z posledních tří venkovních utkání přivezli pouze tři body a nechali si Most dotáhnout na pouhé dva body. Následně jsme prohráli hned v prvním venkovním utkání jara na Kladně a tím jsme nechali Most nás obratem dotáhnout. Další kolo nás čekal vzájemný souboj, kde jsme při vedení 1:0 udělali jednu ze zásadních chyb jara a soupeř srovnal na 1:1. Zápasy s Českým Brodem, Štětím a Aritmou byly o něčem jiném. Všichni tito soupeři motivováni ze strany Mostu předvedli ,,životní utkání“. Nešlo jim v tabulce o nic a na hřišti mi přišlo, že o první místo hráli spíše tyto týmy než my a Most. My se s tím nedovedli srovnat. Chyběly nám klid a jistota na míči.

V konečném účtování musí strašně mrzet hlavně utkání v Lounech…

Za mě rozhodlo o neúspěchu celé sezony. Za stavu 2:0, kdy jsme vedli a soupeř hrál bez vyloučeného hráče, jsme si dali vlastní branku a náš brankář vymyslel nesmyslnou penaltu. I přes to, kdy jsme byli druhý poločas horší a opaření srovnáním soupeře na 2:2, přišla v závěru šance Standy Klobásy, který vstřelil branku, ale pomezní rozhodčí Cihlář ji neuznal pro "ofsajd". Ten bohužel na hřišti viděl asi jen on. Později komise uznala, že tato branka měla platit. O další bod jsme přišli v závěru utkání na Aritmě, kde jsme naopak dostali branku z ofsajdu. Opět komise následně uznala, že branka neměla platit.

Historicky nejlepší umístění v divizi pro vás jako předsedu ale i tak musí být úspěchem a ukázkou toho, že jdete správným směrem. Je to tak?

Umístěni je super. Před sezonou bychom za něj byli rozhodně rádi. Byl to náš předsezonní cíl. Hrát špičku tabulky a získávat zkušenosti s mladým týmem. V průběhu sezony se však naše ambice změnily a cílem byl postup do ČFL. To se nám nepovedlo, tak že to beru jako neúspěch. Na jednu stranu to byl boj neměřitelných podmínek. Most je jako zřízená organizace města Most podporován milionovými dotacemi do mládeže a mužů, což u nás není. Na druhou stranu se ukázalo, že dokážeme takovému týmu konkurovat, což nám dává naději do další sezony.

Příbram B nevzala ČFL,Tochovice se dočkaly přesunu, v divizi je i Komárov

Do týmu v zimě přišlo hodně posil, jak hodnotíte jejich přínos?

Některý přestup se povedl více, některý méně. Od každého příchozího hráče jsme očekávali maximum. I když většina nastoupila do celé zimní přípravy a byl čas na jejich zapracovaní, tak nechci hodnotit jejich přínos po necelém půlroce. Uvidíme, s kým se domluvíme dále na pokračovaní a bude mít ještě prostor ukázat, co v něm je.

Povedlo se zapracování mladých kluků do mužstva?

Dlouhodobě se snažíme dávat prostor mladším hráčům a nejlépe přímo našim odchovancům. Přeřazení například Filipa Nergera v jeho sedmnácti už jen do A-týmu se nesmírně povedlo. Filip patřil mezi jednoznačně nejlepší hráče celého jara. Celkově ale cítím díky covidu prohloubení nezájmu mladých hráčů něco obětovat pro úspěch.

Jak se vám zatím daří skládat mužstvo na novou sezonu a s jakým cílem půjdete do nového ročníku?

Sezona byla dlouhá a náročná, tak že jsme si teď všichni potřebovali na chvíli odpočinout. Plány a složení mužstva si zatím necháme pro sebe. Bude čas a prostor s nimi příznivce seznámit.

Kanonýr Štěpán Kacafírek pokořil Messiho. Chtěl atakovat stovku