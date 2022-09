„My jsme v podstatě nevystřelili na bránu, soupeř nevystřelil, bezbranková remíza je naprosto zasloužená," shrnul utkání výstižně stoper Neratovic Jan Kalabis. Hosté hodnotili duel velmi podobně. „Vzhledem k průběh utkání je to naprosto spravedlivá remíza a pro nás příjemný bod z venku,“ uvedl trenér Martin Frýdek.

Za ideálních fotbalových podmínek na sebe narazily týmy, které v minulých kolech vítězily. Neratovice dvakrát, Český Brod dokonce třikrát v řadě. Vzájemný duel ale potěšil hlavně příznivce defenzivního a bojovného pojetí.

„Ve hře byla spousta osobních soubojů, mnohdy s nepřesnostmi na obou stranách. Zápas vlastně probíhal mezi šestnáctkami,“ podotkl trefně vedoucí českobrodského mužstva Jan Křen.

V začátcích obou poločasů měli mírnou územní převahu domácí, hosté pak hru vyrovnali. Ani jeden z týmů druhému nedopřával na hřišti příliš prostoru, chyběl moment překvapení. „Český Brod hrál první poločas velmi dobře. Měl dobrou rozehrávku, byli silní na balonu. My jsme se nemohli dostat do tempa, ale nepustili jsme soupeře do žádné vyložené šance," uvedl po utkání trenér Neratovic Pavel Janeček.

Do kloudnějších střeleckých pozic se dostali jen Kalabis po rohovém kopu (hlavičkoval mimo), Duch, který z šestnáctky tentokrát nezopakoval týden starou parádu z Meteoru, a ve druhém poločase Šobr, jemuž se ale zakončení úniku ze strany svezlo a skončilo daleko od cíle.

„Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná, oba týmy kvalitní. Ani jeden se ale nedostal do pořádné šance, až na jednu naši hlavičku z rohového kopu. Ale to je strašně málo. Musíme pracovat na útočné fázi, abychom byli úspěšní. Vzadu nám to celkem funguje, ale dopředu se hodně trápíme. Dneska bereme bod a jdeme zápas od zápasu dál," přidal Janeček.

Hosté donutili jim dobře známého Malinu k zákroku až v 84. minutě, Palečkova rána zpoza šestnáctky ale skončila v náručí. Domácí tak dopadli proti jedinému týmu, který na jejich hřišti v loňské sezoně vyhrál, lépe než zkraje jara. Stejně jako na úvod sezony v Březové a ve čtvrtém kole proti České Lípě z toho byla bezbranková plichta.

Podle Jana Kalabise spravedlivá: „V první půli byli hosté lepší, my jsme do utkání špatně vstoupili. Měli jsme problém udržet nahoře balon, schovávali jsme a nechtěli hrát, scházely nám odražené balony. První půle byla z naší strany špatná," ohlédl se stoper Neratovic, podle kterého byl vstup do druhé části lepší. „Soupeře jsme i trochu zatlačili, ale bez nějaké šance," zopakoval.

Neratovice – Český Brod 0:0

Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 55. Duch, 68. Šobr – 84. Palečko. Střely na bránu: 1:1, mimo: 8:2. Rohy: 4:2. Fauly: 17:10. Ofsajdy: 2:7. Diváci: 150.

Neratovice: Malina – Vorasický, Kalabis, Chlumecký, Janíček – Buriánek (84. Ježek), Duch, Kühnel, Pavlík (61. Nerger) – Šobr, Tokar (70. Dobiáš).