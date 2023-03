Byť se prezentovali určitě lepším výkonem, než v úvodním domácím klání proti Velkým Hamrům, body ze souboje s dalším severočeským týmem znovu nezískali. Fotbalisté Brandýsa nad Labem navíc ve svém druhém jarním zápase (utkání v Náchodě bylo odloženo) neskórovali a své dvanáctibodové konto nerozšířili. Naopak rezerva prvoligového Slovanu Liberec si touto výhrou upevnila pozici na čele tabulky divizní skupiny C.

Kapitán Brandýsa David Folwarczny | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Domácí nastoupili do zápasu s novou posilou – záložníkem Vojtěchem Gebertem, který přišel z třetiligových Přepeří a na svém kontě má i start v české nejvyšší soutěži za Jablonec. „Je to naše největší zimní posila. Slibujeme si od něho kreativitu ve středu pole a těšíme se na jeho souhru s naším kapitánem Folwarcznym,“ zhodnotil příchod tohoto středopolaře předseda domácího klubu Jiří Weigl.

Brandýský tým vstoupil do zápasu rozhodně lépe než před čtrnácti dny do prvního jarního utkání. Kapitán Folwarczny po čtvrt hodině hry předvedl zajímavý průnik do pokutového území, při němž se hosté zuby nehty ubránili, když na poslední chvíli odehráli míč na rohový kop.

Prakticky z první vážnější situace liberecký Slovan udeřil. Míč po centru z pravé strany propadl na zadní tyč k Juzvakovi a ten ho uklidil za záda marně se natahujícího Karmazína. I když měli hosté možná více míč na kopačkách, sympaticky hrající domácí je drželi na distanc své brány.

Podobný herní obrázek nabídla také druhá půle. V ní už se přece jenom mladý liberecký tým dostával do šancí. Karmazín si ale poradil jak s pokusem Winklera, tak zejména se samostatným únikem Valenty, který pramenil z chyby domácího stopera Vojtěška. Po třiasedmdesáti minutách hry přidali hosté druhý, pojišťující gól. Hudák si udělal prostor mezi dvěma domácími hráči a neomylně poslal míč za Karmazína.

Brandýs se snažil alespoň o gól naděje. Nejblíže k němu měl Svoboda z trestného kopu, jehož pokus brankář Pešl dokázal konečky prstů vyrazit. V nastaveném čase pak po souhře Majera s Bártou zachytil gólman Liberce míč na brankové čáře.

„V zápase jsme chtěli vycházet ze zabezpečené obrany a hrozit z protiakcí. Bohužel kvalita soupeře se projevila, když sérii chyb zakončil krásnou střelou. Po změně stran jsme bojovali, ale chybí nám lehkost i trochu štěstí,“ litoval po zápase Weigl.

Svůj postřeh přidal i liberecký trenér Josef Petřík mladší. „Byl to těžký zápas, vzhledem k terénu. Vždyť čtyři měsíce jsme nehráli na trávě. Důkladně jsme se na něj připravovali, obávali jsme se soupeřových vysokých hráčů a standardních situací. Musím přiznat, že normálně hrajeme více kombinačně i na více doteků,“ uvedl.

Jeho tým určitě uklidnila první vstřelená branka, téměř po půl hodině hry. „Zápas víceméně rozhodl až druhý gól. V posledních osmi minutách měli domácí snad sedm standardek, ze kterých jsme mohli inkasovat. Vzhledem k počtu šancí jsme ale vyhráli zaslouženě,“ těšilo trenéra severočeského týmu. Jeho protějšek Petr Hejno byl, jako obvykle, stručný. „Oba poločasy jsme prohráli 0:1, proto jsme nezískali body,“ utrousil.

FK Brandýs n. L. – FC Slovan Liberec B 0:2 (0:1)

Branky: 27. Yuzvak, 73. Hudák. Rozhodčí: Vitvar – Matula, Jiříček. ŽK: 3:2. Diváci: 195.

Brandýs: Karmazín – P. Malák, Vojtěšek, Studecký, Braborec – Dosoudil (64. Svoboda), Hrčka (67. Šára), Gebert, Folwarczny, Prokop (59. Bárta) – J. Malák (64. Majer).

Liberec B: Pešl – Winkler (90. Holub), Horňáček, Govaers, Daněk - Lupoměský (67. Šolc), Hudák, Hadaščok, Michal (46. Lexa), Yuzvak (46. Ješeta) – Valenta (86. Kop).

ONDŘEJ NEJEDLO