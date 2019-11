„Obrovská škoda. Po dvou předešlých vítězstvích jsme se mohli přiblížit lepší polovině tabulky, ale zápas jsme nezvládli a zůstali čtvrtí od konce,“ mrzela porážka trenéra Libiše Luboše Urbana.

Hosté od Jizery si nejen důsledností došli pro rozhodující náskok už v úvodní čtvrtině hrací doby. Mbah dostal dvakrát během krátké chvíle možnost zakončit a křížnou ránou alá Frýdek ve večerním utkání Sparty poslal svůj tým do vedení.

Také zvýšení předcházela velká možnost Horek, kterou konečky prstů tahal z brány Brožek. Proti hlavičce Kapitán Borka z následného rohu byl ovšem bezmocný.

„V prvním poločase jsme si šli zahrát, zatímco soupeř vyhrát. Pro mě zcela nepochopitelně. Bez pohybu, soubojů, dostupování protihráčů, zužování hry se nedá hrát ani divize. Působili jsme na hřišti jako strejdové. Byli jsme líní a mysleli si, že se soupeř porazí sám. Ten dominoval natolik, že kdyby to bylo nula-čtyři, nemohl se nikdo divit,“ přiblížil Urban, proč v kabině o půli létaly hromy a blesky. Došlo i na dvojí střídání, byť na výměnu byla podle kouče zralá kompletní sestava.

Druhá půle už domácím vyšla mnohem lépe. Hned pár minut po změně stran došlo i na zdramatizování průběžného stavu. Stibora připravil Vetešníkovi ideální palebnou pozici a autor dvou branek z Nymburka našel neomylně horní kout brány. Na vyrovnání ale nakonec sokolové nedosáhli.

„Na druhou půli jako by přišlo jiné mužstvo. Najednou byla bojovanost, nasazení, měli jsme tlak i šance. Druhá půle se mi líbila a byla pokračováním našich minulých zápasů,“ pookřál kormidelník Libiše, u kterého ale převládlo i vzhledem k výsledku zklamání.

„Když si necháme soupeře utéct o dvě branky, je to těžké, i když do remízy se utkání rozhodně dalo dovést. Ukázalo se, že Horky jsou i přes hodně pohyblivé hráče směrem dopředu hratelné, a bylo to jen o nás. Je nutné hrát od začátku,“ vydýchával neveselou domácí rozlučku s podzimem. Odčinit ji kohouti mohou na umělce v Trutnově, kde odehrají závěrečné kolo před zimní pauzou.

Libiš – Horky n. J. 1:2 (0:2)

Branky: 49. Vetešník – 9. Mbah, 22. Borek. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 3:1. Diváci: 80.

Libiš: Brožek – Bíba, Pešek, Macháček, Kvída – Šobr (46. Přibyl), Tylšar (46. Vaněk), Moltaš (61. Beneš), Stibora – Vetešník, Očovan.