„Určitě jsem velmi šťastný, že se mi podařilo vstřelit první divizní gól, ale zároveň mě velmi mrzí, že to nestačilo na body,“ potvrdila rozpolcené pocity čerstvě jednadvacetiletá letní posila ofenzivy Sokola.

Zatímco zlomový moment přinesla přímo zakončená standardní situace téměř od postranní čáry, některé výraznější příležitosti zůstaly v utkání nevyužity. „V zápase jsme si dokázali vytvořit pár zajímavých šancí a je tedy škoda, že jsme nepřidali další gól,“ mrzelo Matouše Brabce, jehož nejzářivější moment přišel doslova pár minut po vedoucím gólu soupeře.

„Po průniku Přibyla do vápna jsem se dokázal odpoutat od obránců a pak zvládl celou akci úspěšně zakončit,“ vybavuje si svou první trefu ve čtvrté nejvyšší soutěži. V ní sbíral úvodní minuty ještě coby dorostenec v sousedních Neratovicích.

V minulém roce ale dal přednost méně náročným krajským soutěžím. Po jaru v A-třídních Zárybech se přesunul o stupínek výš do Lysé nad Labem. „Obě angažmá pro mě byla velmi důležitá. Poprvé jsem začal pravidelně nastupovat v dospělém fotbale. Mohl jsem se díky tomu dále zlepšovat a fotbalově růst,“ uvědomuje si a je rád, že se dokázal chopit šance poté, co dostal možnost zapojit se do letní přípravy s Libiší.

Radost tak určitě má i Brabec starší. Bývalý výborný fotbalista a později trenér několika okresních týmů (Neratovice B, Tišice, Kostelec) už podle svých slov pověsil trénování na hřebík a pravidelně navštěvuje zápasy svého potomka. „Táta se mi vždycky snaží poradit,“ oceňuje Matouš.