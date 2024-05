/FOTOGALERIE/ Pouhé minuty dělily fotbalisty Brandýsa, aby výrazně promluvili do boje o postup z divizní skupiny B. Její lídr Chomutov se na umělé trávě na Spořilově proti bez bázně hrajícím domácím prosadil při výhře 2:0 až v závěrečné desetiminutovce. Druhému Kladnu, které vyhrálo už v pátek, tak znovu odskočil na rozdíl čtyř bodů.

„Vyrovnaný zápas od začátku do konce, ale bohužel se šťastným koncem pro Chomutov,“ glosoval trenér Brandýsa Michal Voljanskij poslední jarní vystoupení na "sálající" umělé trávě. Na ní dlouho nebylo na první pohled znát, kdo se v tabulce nachází výš.

Konečný rozdíl ve skóre podle Voljanského určila střelecká efektivita. „My máme stoprocentní šanci, kterou nedáme. A Chomutov má vepředu kvalitu, jim stačí jen chvilka a jsou schopní zápas rozhodnout de facto z ničeho,“ uvedl v narážce na nevyužitou příležitost Martin Bodnára.

Hráčům kromě nuly v kolonce vstřelených gólů po týdnu znovu neměl příliš co vytknout. „Kluci makali, za to jim děkuji. Dokonce si myslím, že kombinačně jsme byli i trošičku lepší, ale fotbal se hraje na góly. Pro nás je to zkušenost a věřím, že se poučíme a příště se těch chyb vyvarujeme,“ dodal kouč.

Už jistě zachráněný Brandýs po výjezdu do Březové vyzve v posledním domácím utkání sezony Ostrov už na zrekonstruovaném hlavním hřišti.

FK Brandýs nad Labem - FC Chomutov 0:2 (0:0)

Branky: 84. Kopta, 87. Doleček. Rozhodčí: Pekař. ŽK: Šmejkal, Fabian, Folwarczny – Doleček, Jansa, Černý, Hamouz. Diváci: 100.

Brandýs: Stareček – Panc, Gebert. Bodnár (81. Bárta), J. Stross, Folwarczny, Fabian (67. Doležal), Hrčka, M. Stross (75. Reisinger), Braborec, Šmejkal.

Chomutov: Švejda – Matyáš, Hříbal (61. Kováč), Kubík, Chaloupka – Černý, Hamouz, Jansa (46. Wilfred), Janošík, Doleček – Kopta (90+3. Červeňák).