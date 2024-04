Nadále bez porážky pokračují v jarní divizi B fotbalisté Brandýsa. Bod ze hřiště středočeského nováčka z Nespek má pro hosty malinko trpkou příchuť. Po dvou gólech Martina Doležala rychle vedli 2:0, ve druhém poločase ale výkonem navázat nedokázali a náskok ztratili.

Divize B, 20. kolo: FK Brandýs (černobílé dresy) - FK Seko Louny (3:1), 29. března 2024 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Naše hra byla jako den a noc,“ posteskl si trenér Brandýsa Michal Voljanskij. Jeho tým vstoupil do utkání skvěle a po dvanácti minutách vedl 2:0. V obou případech se prosadil „mladý klokan“ Martin Doležal.

Devatenáctiletý hráč vypůjčený z Bohemky si při svém čtvrtém startu za Brandýs počínal v šestnáctce jako ostřílený mazák. Především zpracování míče před druhým „úklidem“ stálo za to. Kouč věří, že takovými výkony může pomoci nejen týmu, ale pro léto i sobě v boji o místo v kádru vršovického klubu.

V Nespekách sice bodová odměna přišla, ale nakonec nebyla taková, jakou naznačoval slibný úvod. Po změně stran se prosadili už jen domácí a rovněž dvakrát.

„Celý první poločas máme zápas pod kontrolou. Ve druhém nechápu, co se s námi stalo,“ kroutil hlavou Michal Voljanskij, podle kterého jako by po pauze v černobílých dresech nastoupilo úplně jiné mužstvo. „Báli jsme se, jen jsme se zbavovali balónu a nechtěli hrát. Zákonitě přišel trest. A to můžeme být ještě nakonec rádi za bod,“ přiznal.

Před domácím utkáním s druhým a na jaře zatím neomylným Kladnem doufá nejen v zapojení některých marodů. „Musíme se výrazně zlepšit, pokud budeme chtít urvat nějaké body.“

