/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vítězné tažení fotbalistů Brandýsa pod novým trenérem pokračuje. Tým Michala Voljanského si po týdnu v divizi B vyšlápl na další přední celek. S prázdnou z jeho umělky odjely po výsledku 2:0 před utkáním druhé Neratovice. Střelecky se trápící hosté poznali přemožitele po čtyřech zápasech. Domácí nasměrovala za třemi body trefa Šimona Hejla, na kterou po změně stran navázal Václav Šmejkal.

Brandýs - Neratovice (2:0): Ex-prvoligový rozhodčí Pavel Rejžek si na hřišti sjednává pořádek po jednom z ostřejších střetů, těch nakonec v derby až tolik nebylo. | Video: Luboš Kurzweil

„Máme teď šňůru tří vítězných zápasů, co k tomu říct. Po výměně trenéra se nám začalo dařit, funguje to,“ zářil po utkání kapitán a na hřišti hlavní opěrný bod obrany Brandýsa Miroslav Baloun. Po derby chválil koncentraci a bojovnost spoluhráčů. „Všichni tomu dali sto procent a pomohlo i štěstíčko.“

Domácí dokázali zaskočit papírového favorita jednou v každém z poločasů. Deset minut před koncem prvního Hejl po nenápadné akci přesměroval centr zprava k tyči mimo Měsíčkův dosah.

„Věděli jsme, že to bude o soubojích a prvním gólu, který jsme bohužel dostali my,“ posteskl si kapitán hostí Tomáš Chlumecký, podle kterého až pak začal hrát tým to, co si řekli před utkáním - více po zemi, s patřičným důrazem a agresivitou. Těsně před přestávkou došlo po neratovickém rohu na nepříjemnou chvilku, Šára a Kühnel se srazili hlavami, pro oba s krvavými zraněními zápas skončil a na stadion musela sanitka.

Po změně stran to zpočátku vypadalo na hru na jednu branku, jenže gólově uhodilo v nejméně očekávanou chvíli znovu do té neratovické. Po průniku středem obrany rozjásal domácí tábor Šmejkal.

„Myslím, že jsme snad ani víc šancí neměli,“ usmíval se po závěrečném hvizdu trenér vítězů Michal Voljanskij. Kromě nebývalé efektivity u hráčů chválil především bojovnost. „Fotbal je atletika. Když dokážeš běhat, dá se hrát s každým. Neratovice byly lepší na balonu, ale měli jsme je přečtené. Věděli jsme, co chtějí hrát. Dali jsme góly, které rozhodly, a ubránili to. Od brankáře až po sedmnáctého hráče super,“ chválil po skalpu svého nedávného působiště.

Že by výhra byla o to sladší, tak to prý nevnímal: „Samozřejmě je dobré, že jsme vyhráli, ale beru to jako jakýkoli jiný zápas. Brandýs se minulý rok zachraňoval, potřebujeme každý bod a je jedno, jestli je s Neratovicemi, Chomutovem, nebo někým jiným.“

Neratovickými druhý úder „z čistého nebe“ očividně otřásl. I přes množství zahrávaných standardních situací v derby střelecká mířidla seřídit nedokázali. Nejvýraznější možností tak zůstala ta Pavlíkova ještě za stavu 1:0, kdy za už překonaným brankářem Starečkem hasil na čáře do obrany nouzově zatažený Folwarczny - viz video:

Zdroj: Luboš Kurzweil

„Do druhé půle jsme vstoupili dobře, jak jsme končili první, kdy těch posledních pět minut od nás bylo dobrých. V šestnáctce jsme ale jaloví a prostě nedáváme góly. Z ničeho si pak necháme dát, dva-nula soupeře dostalo na koně a pro nás už to bylo těžké,“ rekapituloval kapitán hostí.

Trenér Neratovic Pavel Janeček neskrýval z výsledku derby velké zklamání. „Domácí na nás hráli obrovsky chytře a takticky. Stačil jim jen důraz a rychlé protiútoky, při kterých jsme zaspali a propadli. Druhý poločas měli jeden a dostali jsme z toho gól. My jsme neustále dobývali. Když už jsme měli nějakou šanci, vykopli to z brankové čáry, nebo to pochytal brankář. Neměli jsme ani trochu štěstí a nedokázali se do zavřené obrany prosadit,“ smutnil.

Tentokrát to „nelepilo“ ani z četných standardních situací, které byly v minulých zápasech silnou zbraní modrožlutých. „Hráli jsme to nešikovně do prostoru, kde všechno odhlavičkoval domácí stoper (Baloun). I to rozhodlo, že jsme se neprosadili,“ mínil Janeček a připomněl v této souvislosti bilanci předešlých tří zápasů, kdy se za jeho tým střelecky prosazovali pouze hráči z obrany. „Máme tady útočníky a šikovné záložníky, ale nejsme schopní se prosadit. Je to k zamyšlení a trochu nás to trápí,“ uzavřel Pavel Janeček.