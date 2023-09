/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další tři body doma. Fotbalistům Brandýsa se momentálně v divizi daří. Třetí výhru v řadě vydřeli v „domácím“ utkání s nováčkem z Nespek. Vítěznou radost na hřišti v Tišicích odpálila šťastná trefa Hrčky v nastaveném čase, střídající Bárta pak stihl ještě pojistku na 3:1.

Miloslav Klauz z penalty překonal Pavla Karmazína, Nespekům ale jeho vyrovnání na 1:1 v utkání s Brandýsem nakonec body nepřineslo. | Video: Luboš Kurzweil

V prvním poločase si oba týmy vyměnily penaltové navštívenky. Na rozhřešení zápletky si aktéři museli počkat až do 91. minuty. Dominik Hrčka poslal ze středu pole "bochánek" směrem k bráně, nabíhající Zikmund Bárta udělal v šestnáctce rozruch a míč proskákal až do sítě. Dvacetiletý náhradník pak své sotva pětiminutové působení v utkání korunoval pečetí na 3:1.

„Ziky tam dobře nabíhal do vápna, tak jsem se ho snažil najít takovým dloubáčkem a prostě to tam zapadlo za zadní tyč," komentoval Dominik Hrčka svůj premiérový zásah za Brandýs, po kterém se s týmem vyhoupl na šesté místo tabulky. „Škoda prvních dvou zápasů, jinak se nám vstup do sezony docela vyvedl. Musíme na to navázat a pokračovat takhle dál. Ničím jiným než bojovností zápasy neurveme," dodal čtyřiadvacetiletý odchovanec.

„Jak jsme měli smůlu se Štětím, kdy jsme dostali v 89. minutě gól hlavou z vápna, dneska se to všechno obrátilo. Když kluci dřou, je vidět, že výsledek přijde taky. Ale měli jsme štětí,“ řekl po utkání trenér Brandýsa Petr Hejno. Jeho celé hodnocení na videu: