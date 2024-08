Skvělý vstup do soutěže. Fotbalisté Brandýsa při návratu do divizní skupiny C (po roce v béčku) přivezli po výsledku 3:2 všechny body ze hřiště hradecké Slavie. Pod rozhodující náskok se dvěma góly podepsal kapitán David Folwarczny.

„Jsem rád za dobrý vstup do soutěže. Soupeř byl těžký, ale my jsme to zvládli až na desetiminutový výpadek, kdy jsme domácí nesmyslně dostali zpátky do zápasu,“ připomněl po utkání trenér Michal Voljanskij, že hosté v utkání vedli už 3:0.

Kolaps podobný tomu z pohárového předkola v Psárech se ale neopakoval, přestože domácí v rozmezí tří minut druhé části snížili na rozdíl jediného gólu. „Stav 3:0 jako by nás ukolébal. Domácí začali hrát na riziko a my jsme přestali pracovat. Udělali jsme dvě taktické chyby a dostali dva góly. Naštěstí po druhém jsme se oklepali a domácí už do ničeho nepustili,“ vrátil se kouč Brandýsa k dramatizování duelu.

Hosté vykročili za výhrou vedoucí brankou před přestávkou. „První poločas byl takový opatrný, nikdo nechtěl udělat chybu. Nám se podařila standardní situace, kdy po centru Dosoudila hlavičkoval Folwarczny a otevřel skóre zápasu,“ popsal Voljanskij.

„Druhý poločas začal naším nedůrazem a tyčkou po střele domácího hráče. Měli jsme velké štěstí, že jsme to přežili bez gólu. Snad nás to ještě více nakoplo a od té doby jsme kontrolovali hru a byli lepší. Z toho vyústily dva góly,“ pokračoval Voljanskij.

Po centru Jankovského se trefil Šťovíček, čtvrthodinu poté zavěsil opět Folwarczny po akci Vorasického, letní posily z Neratovic. „Za mě jsme zaslouženě vyhráli. Klukům gratuluji k výhře, tři body z venku bereme, ale víme, že je před námi spousta práce,“ nepřeceňuje výhru kormidelník Brandýsa.