Po dvou úvodních jarních výhrách bez obdrženého gólu rozhodně mysleli na lepší výsledek. Fotbalisté Brandýsa v 19. kole divize B pouze remizovali na hřišti předposledního Chebu 1:1.

FK Ostrov – FK Brandýs nad Labem 2:1 (1:0). | Foto: Daniel Seifert

Za jiných okolností by nejspíš bod z venkovního hřiště brali. Jenže tým trenéra Michala Voljanského měl za sebou před výjezdem za nejvzdálenějším soupeřem stoprocentní vstup do odvet. Západočeši se navíc v tabulce s téměř jen třetinovým bodovým ziskem choulí na předposlední příčce.

„Nemůžeme být spokojení z výsledku, ani z naší předvedené hry,“ potvrdil po remízovém klání trenér Středočechů Michal Voljanskij.

Zápas přitom začal pro hosty dobře. Po premiérové brandýské trefě Bodnára zabydlujícího se na jaře více v základní sestavě se dostali brzy do vedení. Podle kouče Voljanského to ale týmu paradoxně spíše uškodilo. „Místo abychom byli na koni, přizpůsobili jsme se domácím, kteří to nakopávali na útočníka, a vůbec jsme se nedostali do hry,“ popisoval.

Ještě hůř bylo po necelé půlhodině hry, kdy domácí dostali skvělou možnost k vyrovnání. A nepohrdli. „Míč nám propadl za stopery a udělali jsme nesmyslnou penaltu, kterou jsme domácí dostali do hry,“ zlobil se kouč Brandýsa.

Druhý poločas byl v jeho očích herně lepší, na výsledku se to ovšem neprojevilo. „Hráli jsme rychleji, dostávali se do šancí, ale bohužel i ty největší jsme tentokrát neproměnili. Musíme se z utkání poučit a v pátek to odčinit proti Lounům,“ dodal s poděkováním skupince fanoušků, kteří za týmem do Chebu přicestovali vlakem. „Mrzí nás, že jsme jim neudělali radost,“ uzavřel.