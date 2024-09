Když odhlédneme od vyloučení Michala Dosoudila ve druhém poločase, mělo utkání z vašeho pohledu vůbec nějakou chybu?

Myslím, že jsme dneska předvedli výborný výkon. Soupeře jsme v podstatě do šedesáté minuty do ničeho nepustili. Pak jsme sice dostali červenou kartu, která to trochu haní, ale jinak myslím perfektní výkon dopředu – dozadu od všech, kteří byli dneska na hřišti.

Vy osobně jste se na podzim rozstřílel – dnes další tři góly a celkem už šest…

Je to práce celého týmu, není to jen o mě. Dnes mi tam kluci dali krásné balony. To nešlo nedat. Je to zásluha celého týmu a ne o tom, kdo ty góly dá.

Dal se od vás vůbec čekat tak povedený start do sezony?

Určitě ne. Šli jsme do toho s pokorou. Hlavně ta venkovní vítězství jsou nad plán. Je to krásné, užíváme si to, ale zůstáváme nohama při zemi. Víme, že ti silnější soupeři teprve přijdou.