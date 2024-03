Na úvod jara zvládli „šestibodový“ souboj na hřišti Štětí. Fotbalisté Brandýsa výhrou 2:0 vykročili nejlepším možným způsobem do odvet v divizi B. V tabulce se tak bodově dotáhli k lepší polovině týmů a třeba na nedaleké Neratovice ztrácí jediný bod. Nejde přitom o jediné povzbuzení do druhé poloviny sezony.

Trenér Brandýsa Michal Voljanskij | Foto: Daniel Seifert

„První zápas jara je vždy velice důležitý a jsem rád, že jsme ho zvládli,“ oddychl si trenér Michal Voljanskij, který v průběhu podzimu povýšil z role asistenta.

Ve Štětí dění odpovídalo tomu, že oba celky dělily v tabulce před výkopem pouhé tři body. „Zápas to vůbec nebyl jednoduchý. Nikdo nechtěl udělat chybu, první poločas nebylo k vidění skoro nic. Bylo to o prvním gólu, a ten jsme dali my ve druhém poločase po krásné akci, kdy zakončoval z vápna Gebert,“ vrátil se k utkání Michal Voljanskij.

Domácí podle jeho slov museli za nepříznivého stavu více otevřít hru a hostům se otevíraly šance na navýšení skóre. To se nakonec i podařilo Bártou, ovšem až na samém konci utkání. „Jsem spokojený se třemi body, s nulou vzadu, jen bych si představoval lepší finální fázi,“ dodal kouč Brandýsa.

Toho těší, že hráčský kádr zůstal přes zimu víceméně pohromadě. Odešla jen brankářská dvojka Pavel Karmazín na hostování do Turnova. Sousední divizní skupinu bude na jaře kopat i Lukáš Vosecký, který se vrátil do mateřských Velkých Hamrů, odkud v létě přišel. „Oba chtěli být blíž domova,“ podotkl k tomu Voljanskij.

Zpět v Brandýse jsou naopak brankář David Panzner (na podzim Vinoř) a Filip Braborec (Záryby). Dobrou zprávou bylo zároveň prodloužení hostování brankáře Jana Starečka z Benešova a na podzim třígólového středního záložníka Vojtěcha Pance z Bohemky.

Podle trenéra proběhla zimní příprava vcelku dobře. „Odehráli jsme sedm zápasů na naší umělce. Byli jsme i na soustředění v Přední Labský,“ zmínil. Ambice klubu jsou přiměřené: „Hrát klidný střed tabulky a fotbal, který by se líbil. Chtěli bychom nalákat fanoušky, aby chodili v co největším počtu a užívali si to s námi,“ má jasno.

Lákadlem pro všechny stoupence černobílých barev je blížící se návrat na hlavní hřiště stadionu na Spořilově po loňské rekonstrukci hrací plochy a nejbližšího okolí. Podle informací kouče by se mohl uskutečnit někdy v průběhu dubna. Do té doby bude domácí zápasy hostit sousední umělá tráva, ten nejbližší v sobotu od 14 hodin proti béčku pražské Admiry.