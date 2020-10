„Nedařilo se nám v domácích zápasech, máme problém s koncovkou a inkasujeme víc než v předchozích sezonách,“ shrnul kapitán David Folwarczny příčiny toho, proč se nedaří kýžený posun o několik pater výš.

Právě ve svém království se ovšem tým nejspíš už chytil. Naznačují to alespoň výsledky z posledních třech kol. Po právem vítězném křtu nové umělky proti rakovnickému Tatranu (4:1) si bíločerní došli pro tři body už i na své přírodní trávě. Proti Ostrovu o to cennější, že soupeř je na tom v tabulce zcela stejně a navíc v utkání hned dvakrát vedl.

„Máme v této sezoně problém i se vstupy do zápasů,“ přidává Folwarczny neduh, který se projevil v úvodech obou poločasů. Právě kapitán se ale gólově přičinil o to, že za inkasované góly středočeský celek nezaplatil.

K dvojnásobnému vyrovnání přidal necelých dvacet minut před koncem i rozhodující gól z penalty. „Nepoložilo nás to a zaslouženě jsme utkání otočili. Tři body budou hodně cenné,“ má jasno zkušený hráč.

Radost měl pochopitelně i z hattricku, pomocí kterého už překonal vlastní bilanci z loňského ročníku. „Minulou sezonu jsem toho příliš neodehrál kvůli zranění a následně pandemii,“ připomněl kanonýr, který se v prvních dvou sezonách po postupu do divize dostal na sedmnáct, respektive patnáct tref.

Výsledky Brandýsa:

Chomutov 2:2 pen. 2:4

Česká Lípa 0:0 pen. 6:5

Dobříš 2:4

Kladno 1:2

Most-Souš 2:2 pen. 2:4

Tn Rakovník 4:1

Český Brod 0:1

Ostrov 4:2

Poznámka: kurzívou = doma.

„Vždy to může být lepší, ale potom, co jsem hrál tři zápasy stopera, jsem měl obrovskou chuť vyhrát a užít si zápas,“ hodnotil vlastní výkon.

Nyní také v Brandýse vyhlížejí, kdy se do boje o mistrovské body budou moci znovu vrátit. „Asi jsme museli počítat, že to přijde. Myslím si, že podzimní část je u konce. Nedovedu si představit, kam by se těch sedm kol vložilo,“ vidí Folwarczny dohrání půlsezony skepticky.

„Každý hráč si bude plnit individuální plán, ale všechno to bude bez míče, jen na udržení kondice. Pokud už se podzim nedohraje, tak to zas tak velký vliv mít nebude, zimní příprava je dlouhá a mančafty to nepodcení. Snad jarní část, pokud se odehraje, nebude příliš divoká. Přece jen zápasy budou chybět a každý bod a každá ztráta soupeře kolem vás se bude hodit,“ uvažuje nahlas.