O přestupu do Benátek… Můj přestup se rodil už během jarní části sezony, kdy jsem mluvil s panem Maříkem. Bavili jsme se co a jak. Bydlím v Mladé Boleslavi a mám malého syna, tudíž jsem se s fotbalem chtěl co nejvíce přiblížit k domovu. Zároveň jsem chtěl být v klubu, který má ty nejvyšší ambice a nespokojí se, řekněme s pátým místem. Jsem opravdu šťastný, že jsem ve zdravém klubu, jakým jsou Benátky.

O podmínkách v Benátkách…

Je o nás, o hráče, perfektně postaráno. Co se týká zázemí, samotného hřiště, všeho okolo stadionu, nevybavuji si, že by se v divizi nějaký klub vůbec tomuto přiblížil. Celkově se mi líbí, jak všichni okolo týmu, ale i fanoušci, žijí s týmem a vytváří nám perfektní servis, respektive atmosféru při zápasech. Za to jim patří velké uznání. Na nás na hráčích je, abychom jim to při zápasech vraceli jak výkony, tak i výsledky.

S spolupráci se zkušeným brankářem Strakou…

Radima ohromně respektuji. Je obdivuhodné, jak se svoji pílí a poctivostí v těchto letech dokáže připravit a výkonnostně rozhodně neztrácet. Vede brankářské tréninky, takže mi nedá ani vydechnout a já jsem rád, že ho tu mám. V té naší brankářské minigrupě tvoříme výborný tým i s Vojtou Ulrichem. Celkově Stráča Benátkám odvádí skvělé služby a já bych na to chtěl určitě navázat.

O jediné výhře a tří remízách během září…

Hlavně v kontextu s tím, že jsme třikrát hráli na domácím stadionu, je šest získaných bodů málo. Nyní máme takové období, že nás soupeř potrestá za každou menší chybu nebo drobnou nekoncentrovanost a nás to stojí body. Víme, co v nás je, o co hrajeme a tyto ztráty budeme chtít za každou cenu v následujících zápasech napravit.

O nadcházejících silných soupeřích v čele s vedoucím Libercem B…

Jednoznačně jde o velké výzvy. Jsou to zápasy o čelo tabulky, které chce každý hráč hrát. Chceme se pohybovat nahoře, proto musíme tyto duely zvládnout.

