Naposledy vyhráli v úvodním jarním mistráku s Kladnem, v následných pěti posbírali pouze dva body za prohrané penaltové rozstřely. Znovu přetlačit soupeře se svěřencům trenéra Tomáše Staňka podařilo v duelu se soupeřem, který měl před utkáním o dva body víc.

„Za dva body jsme rádi, nebylo to dnes jednoduché,“ bilancoval utkání trenér Neratovic. Na mysli měl hlavně problémy se skládáním sestavy. I s dorostencem Malákem měl k dispozici pouze dvanáct hráčů do pole. Aby toho nebylo málo, musel kvůli zranění střídat ještě v první půli Vorasický. Ve druhé dohnalo astma posilu z dorostu.

Branky nabídlo sváteční utkání až ve druhém poločase. O obě se postarali kapitáni. Vít Regner se nejdříve po standardce vrácené do malého vápna nacházel na správném místě po „horké bramboře“ brankáře Šrámka.

Pražané opláceli obdobně. Brankář Dědek vyrazil Novotného střelu zpoza šestnáctky pouze a přesně do kroku Frantla, pro kterého nebylo problémem umístit míč k tyči.

Kromě nešťastného zákroku Staňka mrzela i ztráta míče v předešlém brejku. Zapadla přesně do jeho náhledu na výkon mužstva. „Žádná velká kvalita v naší hře nebyla, což korespondovala i s psychickým stavem, v jakém jsme. Bylo to hlavně o boji, chtěli jsme se opřít o standardky,“ nahlížel na zápas, z něhož by před zápasem dva body bral. „Teď převládá trochu zklamání z obdrženého gólu. Ale hráči bojovali a dali do zápasu všechno, nemám jim moc co vytknout,“ doplnil.

Náladu mu zvedl i vydařený tah s nasazením náhradního brankáře Šteinera na penaltový rozstřel. Spolu se střelecky neomylnými spoluhráči měl hlavní podíl na tom, že skončil už po čtyřech sériích. V úvodních dvou si neomylně skočil pro míč ke své pravé tyči. „Chytil je fantasticky,“ těšilo Staňka zlomení alespoň jednoho jarního prokletí.

Neratovice – Meteor Praha 2:1 np (0:0)

Branky: 63. Regner – 77. Frantl. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 3:4. Diváci: 100.

Neratovice: Dědek (90. Šteiner) – Vorasicky (28. Moravec), Pajkrt, Regner, Stýblo – Rejman, Kokoška, Novák, Duch – Malák (66. Hrechko), Kozák.