Už poslední lednový víkend má čtvrtá nejvyšší soutěž na programu pokračování přerušeného podzimního programu. Není tak příliš divu, že se žlutomodří sejdou k tréninkům i mezi svátky konce roku.

„Je to na hlavu. Místo třiceti mistráků jsme jich za dvanáct měsíců odehráli jen devět,“ pousměje se poněkud hořce devětatřicetiletý Jiří Brunclík při poznámce, že dvakrát tak často než obvykle je s týmem prakticky na úplném startu. „Díky covidu jsme ztratili celý rok,“ mrzí jej nastalá situace především z dlouhodobého hlediska.

„Jdeme od jednoho extrému do druhého, pro všechny je to ale stejné, tak to musíme zvládnout i my,“ říká v souvislosti s nezvykle upraveným termínovým kalendářem. Zatímco v říjnu zely fotbalové trávníky prázdnotou, poslední lednový víkend by měly být nejspíš poprvé v historii na této úrovni svědky bojů o mistrovské body.

„Osobně bych začal až v půlce února a ta dvě kola odehrál někdy v týdnu během sezony na trávě. Otázkou ale je, zda se opravdu bude hrát,“ netají i kouč Brunclík určité pochybnosti.

Po uvolňování opatření se každopádně zařadil mezi týmy, které s tréninkem neotálely. S doháněním zhruba šestitýdenního výpadku začali v posledním listopadovém týdnu alespoň ve skupinách, od včerejška se na umělce mohou potkat v kompletním složení. Využít toho hodlají v maximální míře.

Zatímco jinde si naordinují přes vánoční svátky další volno, v Neratovicích mají společnou tréninkovou jednotku naplánovanou i na Štěpána, do Silvestra pak ještě další dvě. „Kluci trochu brblají, tak jim na toho 26. možná dáme dárek v podobě volna, ale dál už uhnout nemůžeme. Chceme udělat maximum, abychom byli úspěšní. Během volna jsme si udělali rozsáhlou analýzu dat ze zápasů a ukázalo nám to, že nás čeká ještě hodně práce,“ objasňuje Brunclík.

Za výhodu v tomto ohledu považuje přístup hráčů k individuálním tréninků. „Skoro všichni jsou nastavení už z dřívějška, že se musí udržovat. Zatím kluci vypadají dobře,“ pochvaluje si.

NA UMĚLKU POZVALI NEJVĚTŠÍHO RIVALA

Překopat bylo nutné také přípravné zápasy. Ty mají žlutomodří před úvodním mistrákem se Slaným na programu čtyři. Jeden stihnou ještě před Vánoci. Nově zrekonstruovanou umělou trávu pokřtí 16. prosince prestižním a v době působení ve společné skupině zcela nemyslitelným zápasem se sousední Libiší.

Z divizního „céčka“ bude i první soupeř v novém roce – 9. ledna dorazí Kolín. Papírově nejsilnějším protivníkem budou 16. ledna třetiligové Velvary, hrát se bude v domácím prostředí Slovanu. Generálkou pak duel s Velkými Hamry, ke kterému aktuálně pátý celek tabulky nastoupí v rámci čtyřdenního soustředění ve Vrchlabí.