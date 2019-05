„Kluci bojovali a odehráli lepší zápas než minule doma. Musíme se ale zamyslet, proč dáme venku dva góly a ono to nestačí,“ uvedl trenér poražených Luboš Urban po utkání na nejhezčím stadionu divize. „Naším problémem byla obranná fáze,“ dodal.

V libišské bráně se po čase objevila dvojka Kratochvíl. Nešlo ovšem o reakci na minulou domácí porážku. Změnu si vynutil svalový problém jedničky Brožka. Jeho nástupce sice čtyřikrát inkasoval, podle slov kouče byl ale problém rozhodně jinde.

Po prvním poločase byl zápas vyrovnaný 1:1. Skóre otevřel v 19. minutě domácí Klimeš. Přesně umístěnou pumelicí zpoza šestnáctky zakončil ukázkový kontr. Za Libiš srovnal ve 31. kapitán Macháček precizní exekucí trestného kopu.

Druhý poločas, konkrétně jeho závěrečná patnáctiminutovka, přinesla radost domácím. Jako klíčový se ukázal další smrtící protiútok do rozhozené libišské obrany. „Na brejky jsme v utkání chtěli hrát my. Měli jsme podobné situace, na rozdíl od soupeře jsme je ale nevyřešili a před vápnem soupeře jsme si dali špatnou přihrávku,“ mrzelo Urbana.

Nedlouho po gólu Svobody přispěchal s pojistkou na zadní tyči neuhlídaný Turek. Hostům svitla naděje deset minut před koncem. Stibora lacino korigoval po nedorozumění v zadních řadách soupeře.

Hru na maximální riziko ale v nastavení ztrestal Maršálek, který pečetil rovněž do prázdné brány. Kratochvíl totiž vyrazil podpořit útočnou standardku do šestnáctky soupeře, a ta se nevyvedla.

„Proti týmu, který je na jaře doma neporazitelný a venku průměrný, jsme byli schopní hrát oboustranně útočně laděnou partii. Nemáme se za co stydět. Vadí mi ale čtyři inkasované góly. To je na nás dost. Připisuji to tomu, že jsme v utkání doháněli výsledek,“ odnesl si spíše trpké pocity Urban. Ze závěrečných zápasů s Březovou, v Neratovicích a s Brandýsem by rád alespoň šest bodů. „Každý zápas je pro nás už hodně důležitý. Na příští sobotu se musíme připravit a odmakat to,“ burcuje.

Chomutov – Libiš 4:2 (1:1)

Branky: 19. Klimeš, 75. Svoboda, 77. Turek, 90. Maršálek – 31. Macháček, 79. Stibora. Rozhodčí: Šlapák. ŽK: 2:2. Libiš: Kratochvíl – Bíba, Macháček, Pešek, Kvída (64. Dobrovolný) – Šobr, Vaněk, Tylšar, Očovan – Stejskal, Stibora.