Na třetí jarní pokus se dočkali. Fotbalisté Neratovic odpověděli na dvě předešlé porážky bez vstřeleného gólu nejlepším možným způsobem. Utkání v Hřebči rozhodli s větrem v zádech třemi góly během prvního poločasu. Ve druhém domácí jednou korigovali.

Neratovičtí odčinili minulou domácí porážku, v Hřebči vyhráli 3:1 | Foto: Jan Sláma

„Za celý průběh zápasu jsme si výhru zasloužili. Byli jsme lepší, aktivnější, dali jsme góly. Jsem spokojený,“ komentoval druhou venkovní výhru v sezoně trenér Neratovic Pavel Janeček.

Hřebeč po sobotě patří mezi nejoblíbenější soupeře žlutomodrých. Doma ji vyprovodili čistou čtyřkou. Venku, kde se jim v sezoně zatím příliš nedařilo, měli dlouho nakročeno k podobnému výsledku.

První poločas byl jednoznačnou záležitostí hostů. V sestavě s navrátilcem z Velvar Šimkovským svou převahu korunovali hned třikrát v rozmezí patnáctiminutovky před přestávkou.

Valenta téměř z čáry dokončil skvělou práci Stárka centrujícího od brankové čáry po vyřazení dvou soupeřů. Druhý úder přidal rovněž hlavou Jelínek poté, co přičísl Vokounův přímý kop. Pro zkušeného útočníka šlo o první a hned i vítěznou trefu v novém působišti. Pojistku přidal už v nastavení pohotovou levačkou uvnitř šestnáctky Vokoun.

„Jak jsme zahodili pět šest gólových šancí se Slaným, tak tentokrát nám to tam začalo padat. První poločas jsme se silným větrem odehráli naprosto s přehledem,“ pochvaloval si lodivod vítězů.

Domácí hrající kouč Miroslav Novák, jenž se musel obejít bez ligistů Podaného, Proseka i minule vyloučeného Štěpánka, nechápal, co se s týmem stalo. „Za celou dobu co jsem ve Hřebči, to byl určitě nejhorší výkon, jaký jsme předvedli. Nebylo tam z fotbalu vůbec nic,“ zlobil se a v pauze prý snad poprvé křičel a bouchal do dveří.

Jeho tým se částečně zmátořil až dvacet minut před koncem, kdy si ke snížení pomohl standardní situací ze strany. Míč Grobára proskočil skrumáží hráčů až pod břevno. V závěru si hosté víceméně jen platonický nápor soupeře bez větších problémů pohlídali.

„Ve druhém poločase jsme během patnácti minut chodili do přečíslení a měli zase dvě stoprocentní gólovky. Zápas mohl být rozhodnutý. Po snížení soupeř ještě trochu kousal, navíc jsme hráli proti větru,“ doplnil Pavel Janeček.

Kromě zlepšené střelecké efektivity si pochvaloval konkurenci v kádru, kterou v týdnu ještě zvedl návrat Jakuba Šimkovského. „Jsem rád, že se vrátil a jsme kompletní. Na hře to bylo znát. Je z čeho vybírat. Můžeme ladit sestavu a řešit i střídání. Věřím, že si to sedá a budeme se zlepšovat. Těšíme se na velký zápas proti Chomutovu,“ uzavřel trenér Neratovic a zároveň pozval na Velký pátek a souboj s jasným lídrem tabulky.

To Hřebeč čeká také v pátek výjezd do Březové. „Jsem zklamán z našeho herního pojetí. Proti Brodu a Újezdu jsme nepropadli, dnes ano. Body ale nemáme žádné,“ dodal smutně Miroslav Novák.

Hřebeč – Neratovice/Byškovice 1:3 (0:3)

Branky: 71. Grobár – 31. Valenta, 34. Jelínek, 45. Vokoun. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 2:1. Diváci: 150.

Neratovice: Měsíček – Valenta (59. Freisler), Kalabis, Chlumecký, Šimkovský – Pavlík, Z. Weickert (69. Šlegl), Nerger, Jelínek (59. A. Weickert), Stárek – Vokoun (82. Šamša).