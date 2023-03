/FOTOGALERIE/ Dva zápasy – šest bodů. Bilance trenéra Luboše Urbana po návratu do Libiše zůstává stoprocentní. V domácím utkání sokolové navázali na obrat ve Slaném. Ve větrné loterii vedli po dvou gólech Jánského a otevíracím od Menčla o půli nad Chebem pohodlným rozdílem, hosté po změně stran pouze korigovali na konečných 3:1.

Divize B, 19. kolo: Sokol Libiš - Hvězda Cheb (3:1), 25. 3. 2023 | Foto: Antonín Čvančara

„Šest bodů mě samozřejmě těší. Každý zápas ale hrajeme jako play-off. Zvládli jsme domácí zápas. Vyhráno není. Jedeme do Štětí, kde budeme chtít znovu bodovat. Určitě se nám bude lépe trénovat,“ řekl trenér Libiše Luboš Urban po důležité výhře nad Chebem. Ta přiblížila Sokol na dostřel jak sobotnímu soupeři od západních hranic, tak příštímu ze Štětí.

Přestože o poločase držel libišský tým už hodně nadějné vedení, vstup do utkání podle představ nebyl. „Začali jsme špatně, soupeř byl fotbalovější, pohyblivější, měl odražené míče. My jsme hráli proti velkému větru a patnáct minut jsme se nedostali do souvislejší akce. Soupeř naštěstí neměl žádnou gólovou situaci. My ještě nedali dvě stoprocentní,“ vrátil se do bezbrankového stavu kouč Libiše.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Změnu přinesla až první úspěšná akce, na jejímž konci Menčl uklízel parádní kombinaci několika spoluhráčů. Jako přes kopírák se pár minut nato ze stejné pozice prosadil i Jánský. Nejlepší střelec mužstva pak svou bilanci po rohovém kopu na přední tyč ještě vylepšil na devět zásahů.

„Po prvním gólu jsme dali míč na zem, dařily se nám dlouhé balony za obranu na rychlé útočníky. Vycházelo nám to. Po silné dvacetiminutovce, kdy jsme byli efektivní, jsme vedli o půli tři-nula. Soupeř měl jednu nebezpečnou hlavičku, kdy to Brožek u tyče zázračně vyrazil,“ okomentoval Luboš Urban nejpovedenější pasáž Libiše.

Vyhráno ale podle něj ještě zcela nebylo. „Po půli nám sice foukalo do zad. Obě mužstva ale hrála lépe proti větru. Nám to ulítávalo. Druhá půle byla boj. Soupeř se snažil, my jsme hráli ze zajištěné obrany. Nedotáhli jsme nějaké brejkové situace. Hosté po snížení ožili, ale v závěru jsme hru chytře rozkouskovali. Takový zápas se už nemůže prohrát,“ dodal k druhému poločasu.

Okresní fotbalové jaro začíná. Lídr přeboru chce i bez posil dál vítězit

Těší ho pochopitelně i jarní probuzení na podzim sedmigólového útočníka Matyáše Jánského. „Teprve jej poznávám. Něco jsme si řekli i potrénovali asi na čtyřech trénincích. Pohybuje se teď na místech, kde bych chtěl. Řekl bych, že se rapidně zlepšil v krytí míče i tlaku v pokutové území. Od toho tam je. S tím, co momentálně předvádí, jsem spokojený,“ řekl trenér Libiše na adresu jednadvacetiletého forvarda.