Bez dvou rovných čtyři sta minut hry - tak dlouho čekali fotbalisté Neratovic od úvodní jarní kanonády do sítě Březové na další gólovou radost. Dočkali se v utkání, které jim nakonec střeleckým trápením rozkutálené body plnohodnotně nahradilo. Výhra v okresním derby v Libiši, na které si našly cestu čtyři stovky diváků, se rozhodně počítá. Domácí šli navíc do utkání se třemi výhrami v řadě. Nejbližší rival ale vystavil dalšímu přísunu bodů potřebných k záchraně stopku.

Neratovičtí nejen, že soupeře nepustili během celého utkání do vážnější gólové příležitosti. Sami dokázali být hodně produktivní, když v prvním poločase skončila v bráně hned druhá střela mezi tři tyče. Autorem byl jeden ze dvou nejmladších hráčů na hřišti.

„Vyměnil jsem se z levého beka se záložníkem a dostal jsem se do vápna, tam se to po závaru ke mně odrazilo a trochu se štěstím jsem to trefil. Jsem rád, že to tam dneska spadlo,“ popsal dvacetiletý Daniel Buriánek pohotový a parádní volej levačkou na zadní tyč.

Libiš – Neratovice 0:2 (0:1)

Branky: 36. Buriánek, 73. Dobiáš. Rozhodčí: Makovička – Vychodil, Novotný. ŽK: 3:4. Diváci: 422.

Libiš: Brožek (19. Fiala) - Macháček, Jelínek, Elysberg, Chalupa (75. Ciolek), Přibyl, Vetešník, Trýzna, Jánský (75. Smetana), Mlejnek (83. Mündl), Šlehofer.

Neratovice: Malina - Kalabis, Chlumecký, Kühnel, Buriánek, Janíček (68. Freisler), Šobr (46. Dobiáš), Pavlík (68. Štěpánek), Gombáš (81. Kalabiška), Valenta, Tokar (56. Nerger).

Jan Fiala, který po dvaceti minutách nahradil v libišské bráně zraněného Michala Brožka (tříslo), se natahoval marně. „Pro Neratovice trochu šťastný gól, asi třikrát se to tam odrazilo. Pak to vyletělo zpoza hráče,“ vrátil se Jan Fiala k jednomu z rozhodujících momentů.

Ve druhém poločase padl ještě jeden gól. Stalo se tak v době, kdy pojišťovací trefa visela při brejcích hostů tak trochu ve vzduchu. Gombáš ještě svůj průnik zprava zakončil nepřesně. Dobiáš si ale s parádní přihrávkou z křídla po neohroženém průniku Buriánka poradil jako zkušený rutinér. Autor první trefy si tak připsal i asistenci na druhé. „Byl to jeho zápas. Musím ho pochválit. Ze začátku moc nehrál, až v posledních třech zápasech. Jsem rád, že se prosazují mladí hráči,“ vyzdvihl mladíka trenér Neratovic Pavel Janeček.

Brankáře Libiše Fialu proměněné šance soupeře pochopitelně mrzely. „Znovu jsem toho moc neviděl. Klukům jsem příliš nepomohl,“ říkal dost sebekriticky.

Byť druhý souboj s Dobiášem už vyhrál, za stavu 0:2 ale jeho zákrok víceméně nic neřešil, jak i sám přiznal: „Od poločasu do asi 65. minuty jsme hosty trochu zmáčkli. Ten druhý gól to ale rozhodl a nebylo o co hrát,“ poznamenal Jan Fiala, podle kterého bylo derby o prvním gólu. „Hosté měli víc štěstí, že ho dali. Větší šance měli až pak. Kdyby to bylo nadále 0:0, probíhalo by to určitě jinak a klidně to mohlo skončit remízou, protože zápas jinak nebyl tak jednoznačný. Na druhou stranu je potřeba si říct, že my jsme byli nahoře jaloví,“ přiznal Jan Fiala.

V akci nosítka a sanitka

Divize, 21. kolo: Sokol Libiš - FK Neratovice-Byškovice (0:2), 7. 4. 2023Zdroj: Jan SlámaZjitřené emoce ve stylu „pravého“ derby přinesl až úplný závěr. Kapitán Libiše Macháček se při vyvážení míče ve středu hřiště sám vyhnul faulu soupeře, v ponechané výhodě ale natvrdo prošlápl kotník střídajícího Petra Kalabišky. Jeho ošetřováním zápas skončil.

Podle pozdějších informací od vedení hostů se nepotvrdilo podezření na zlomeninu, ale "pouze" na pochroumané vazy. I tak šlo z jejich pohledu o zcela zbytečný zákrok hodný tmavší karty než žluté. „Bylo to v 93. minutě. Rozhodčí mohl zápas už dávno ukončit. Nastavení i ten faul byly úplně zbytečné. Snad se z toho nevyklube nic vážného,“ mrzela jediná vada na kráse trenéra Pavla Janečka.

Jeho protějšek Luboš Urban byl přesvědčený, že zkušený hráč nešel do souboje s úmyslem způsobit protihráči zranění. „Byl atakovaný. Rozhodčí mohl písknout jednou, podruhé, ale pustil to. Utekl mu balon a ve fotbale to tak je, že jste tak rozhecovaný, že jdete a dorazíte ho. Určitě mu nechtěl nedejbože zlomit nohu. Přeju mu brzké uzdravení,“ vzkázal Luboš Urban, který měl sám hlavně kvůli marodce na lavičce pouze tři náhradníky do pole.

Očima trenérů

Luboš Urban, trenér Libiše: „Myslím, že jsme hlavně v prvním poločase odehráli kvalitní utkání – soubojové, mělo to tempo. Kaňkou byl ten gól, který padl myslím trochu z náhody po dvakrát odraženém balonu ve vápně, kdy to hráč z místa trefil skoro do šibenice. Druhá půle už neměla takové tempo. Slevili trochu i oni. My jsme chtěli, ale v útočné fázi toho bylo od nás málo. Chyběly šance. Jestli jsme měli jeden roh. Střely ani brejky jsme neměli. Soupeř byl dobře organizovaný, má rychlé a pohyblivé kluky. Druhý gól už zápas z našeho pohledu zcela zabil. Řekl jsem ale hráčům, že se nemají za co stydět, makali a bojovali, soupeř dal prostě góly. Jinak ale mělo derby výbornou diváckou kulisu. Stínem jsou zranění našeho gólmana a v závěru pak i soupeře.“

O nuceném střídání brankářů: „Vidím je na trénincích oba. Než jsem přišel, tak Fiala chytal oba zápasy. Změnil jsem to, protože Brožka znám víc z předešlého působení. Třikrát jsme vyhráli a Bróža chytil každý zápas stoprocentní gól. Nebyl důvod to měnit. Bavím se i s druhým gólmanem, že jeho čas přijde, a měl jsem rozhodnuto, že by chytal už příště v Újezdě. Co čert nechtěl, zranění. Fiala je dobrý gólman a jsem rád, že je tady. Poradíme si.“

Pavel Janeček, trenér Neratovic: „Celý zápas jsme měli pod kontrolou a snažili se útočit. Jediné, co jsem hráčům vytýkal, že jsme byli málo v zakončení. Střel a nebezpečných centrů ze strany, kam jsme se dobře dostávali, mělo být více. Domácí měli snad až v 85. minutě první gólovou šanci při centru ze strany, kde jste trochu zaspali. Jinak si myslím, že jsme derby zvládli a zaslouženě vyhráli.“

O protržení střelecké smůly po 398 minutách: „Někdy to tak bývá. Já už to ani nepočítal. Dali jsme dva góly, vyhráli jsme venku. Domácí remízy jsme dohnali. Máme 35 bodů. Měli bychom v klidu dohrát jaro a připravovat tým na další sezonu.“