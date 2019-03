Oba hrají v sobotu od 10.15 hodin, oba proti soupeřům, kteří jim v zimní přestávce dýchali na záda, byť měli v podzimním vzájemném zápase o gól navrch. Úvodní mistráky Neratovic a Libiše mají některé podobné atributy.

Ale rozdílné zrovna tak: Neratovice začnou doma a k vidění bude souboj týmů z lepší poloviny tabulky.

Domácí, ani o tři body chudší hosté z Kladna to nemají zase až tak daleko na úplné čelo tabulky. Vzájemný zápas napoví, který z týmů se na jarní potrápení největších favoritů nachystal lépe.

Před výkopem si přípravu chválili v obou táborech. „Proběhla kvalitně. Hráči odpracovali, co měli. Jsem spokojený s objemem práce i tím, jak jsme ji udělali,“ uvedl neratovický kouč Tomáš Staněk, pro kterého nebyly příliš směrodatné výsledky přípravných zápasů.

Žlutomodří v nich na závěr prohráli s předními třetiligovými celky Vyšehradem a Vltavínem. „V sobotu začíná úplně jiná a o dost těžší soutěž. Budeme se snažit využít, co jsme v přípravě nabrali. A doufám, že se vyvarujeme chyb z minulé poloviny sezony,“ dodal Staněk.

Právě duel na nedávno ještě prvoligovém stadionu byl jedním z těch, na které v Neratovicích nevzpomínají zrovna rádi. Sestava bez některý opor doplatila na neproměněné šance na čele s pokutovým kopem (Kozák). Kalich hořkosti si vypila v závěru, kdy jim i v deseti dohrávající soupeř zasadil rozdílový gól na 2:1.

Kladno v přípravě zdolalo i silné celky Zbuzan nebo Králova Dvora. Dokonce i se Zápy, vítězem turnaje na Meteoru, odehrálo vyrovnanou partii. „S výsledky jsem hodně pokojen. Ale nejen s nimi. Mužstvo také perfektně odtrénovalo to, co jsme si naplánovali,“ těšilo zrovna tak trenéra Jana Pejšu.

Libiš si jarní premiéru odbude na hřišti soupeře, na mostecké umělce bude čelit jednomu z tonoucích, který ji bude chtít znovu dostat pod čáru ponoru. Nad ní sokoly vyšvihla až překvapivá výhra v závěrečném podzimním kole na půdě Brandýsa.

„Na Most se těšíme. Do bitvy o záchranu divize půjdeme jen s mírně změněným kádrem,“ hlásil naposledy trenér Libiše Luboš Urban. Je přesvědčený, že se podařilo nahradit v sestavě Maláka i Zuskina, kteří v zimě dres s kohoutů vysvlékli.

„Na pozici středního záložníka přišel Pavel Tylšar z Motorletu a odehrál všechny zápasy. Myslím, že je adekvátní náhradou. Za Zuskina jsme na stopera náhradu nesehnali, ale varianty máme a poradíme si.“

Mostečané, rovněž nováček divize B, uhráli v patnácti zápasech jen čtyři výhry. Jednu z nich urvali po obratu v závěrečné desetiminutovce hned v prvním kole v Libiši. Přesto mají o pět bodů méně. Na jaře budou chtít bilanci vylepšit a udržet si divizní příslušnost. Pomoci má navrátilec z Litoměřicka Michal Macháček a další posily.

„Věřím, že se tu dělá vše pro to, aby se divize zachránila. Ale o to se musíme poprat hlavně my na hřišti,“ uvědomuje si jmenovec libišského kapitána Pavla.