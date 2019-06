„Jsme moc šťastní, že jsme to takhle zvládli. Rozhodně se tohle derby bude dobře slavit,“ usmíval se po závěrečném hvizdu záložník Neratovic Petr Kalabiška.

Lepší domácí rozlučku si modrožlutí skutečně sotva mohli vysnít. Zcela jednoznačným rozdílem smazali úhlavního soupeře. Po výkonu, který se příznivcům musel zamlouvat. A ozdobeným pěti góly!

Pro vývoj asi nejzásadnější přišel hned půl minuty po úvodním výkopu. Hosté si nechali na pravém křídle utéct Moravce, který překonal ukázkovým lobem Kratochvíla vyběhnuvšího na půl cesty. „Hloupá chyba. Nesmyslným vyběhnutím to hráči usnadnil. Dostat tak rychle gól je katastrofa, ale pořád máte ještě devadesát minut,“ vrátil se trenér Libiše Luboš Urban ke špatnému vykročení do zápasu.

Jenže budíček se nekonal ani poté a z prostoru nalevo od brány Libiše přišly do poločasu ještě dva tresty. Rejman dostal po přiťuknutí od Kozáka v rohu šestnáctky dostatek prostoru na střelu, kterou zastavila až síť. Pak se i zkušený domácí útočník sám dočkal po týdnu dalšího zářezu, když hlavou uklidil centr Yaroshenka.

Libiš byla v té době na ručník, Neratovičtí v sedmém nebi. „Rychlý gól nám hodně pomohl. Slepili jsme další dva, což nás posadilo strašně na koně. Celý poločas jsme měli otěže v rukou,“ nepřeháněl znovu Kalabiška.

I přes závěrečnou snahu o korekci zůstala jedinou akcí hostů, které se v první půli tleskalo, pumelice Kvídy. Proti té ale efektivně zakročil Dědek. „Nestíhali jsme rychlostně, byli jsme roztažení, Neratovice byly jasně lepší, do půle nebylo co řešit. A to jsme ještě se štěstím odvrátili další tři čtyři situace,“ nesvaloval kouč Libiše krajně nevydařený poločas na jediný nešťastný moment z úvodu. Své si pochopitelně řekl i v kabině.

Po návratu se kohoutům podařilo snížit. Naději vykřesal Vaněk dorážející akci Šobra. Ještě více do hry se hosté mohli vrátit po hlavičce Očovana, Dědek se ale vytáhl (a to doslova) i ve druhém těžkém zákroku. Hostům jako by tím sebral zbytek víry v obrat. „Po takové lepší dvacetiminutovce jsme opět upadli do hry z první půle,“ objasňoval Luboš Urban, proč závěrečná půlhodina patřila znovu soupeři. Pajkrt a v samém závěru i Duch dotáhli svými levačkami dva z výpadů do úspěšného finále. „Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství. My jsme v posledních kolech jako na houpačce. Pět inkasovaných gólům mi vadí, ale nic jiného jsme si nezasloužili,“ dodal Urban v narážce na minulé rovněž pětigólové domácí vítězství.

Trenér vítězů Tomáš Staněk byl rád, že tým potvrdil výkon z minulého týdne. „Celý zápas jsme šli za vítězstvím. Do karet nám hrál i vývoj, kdy jsme z první akce dali gól. Za stavu tři-nula jsme ve druhém poločase přepnuli na trochu nižší mód, a kdyby Libiš proměnila některé situace, mohlo to být ještě těžké. Čtvrtým gólem jsme se ale uklidnili a mohli poprvé v sezoně vyzkoušet i nějaké varianty v rozestavení,“ popsal Staněk zrod nejvýraznějšího výsledku derby za posledních sedm sezon, kdy na sebe oba celky s drobnými přestávkami narážejí ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Neratovičtí jako první a po dlouhých šesti letech ukončili čekání na druhé tříbodové vítězství nad svým rivalem. Zbylých sedm zápasů končilo remízou po devadesáti minutách. Stalo se tak i loni na podzim po bezbrankovém průběhu. Tentokrát derby bavilo, i když jednu stranu o poznání víc…

Neratovice – Libiš 5:1 (3:0)

Branky: 1. Moravec, 25. Rejman, 34. Kozák, 66. Pajkrt, 89. Duch – 56. Vaněk. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 1:1. Diváci: 200.

Neratovice: Dědek – Vorasický, Šulc (85. Malák), Regner, Pajkrt (80. Stýblo) – Rejman (83. Barták), Kalabiška, Duch, Yaroshenko (76. Vávra) – Kozák, Moravec (63. Hrdý).

Libiš: Kratochvíl – Macháč, Pešek, Macháček, Kvída (84. Dobrovolný) – Šobr, Tylšar, Vaněk (83. Kaiser), Očovan – Stejskal (46. Hrnčíř), Stibora.