Zbytek zápasu už hosté hlavně ubojovali, přece jen odjeli do Brandýsa se spoustou absencí a někteří borci nebyli stoprocentně v pořádku. Domácí v úplném závěru přišli ještě o jednoho vyloučeného hráče Hrčku.

Dolák se trefil také brzy po přestávce, to už byla pěkná branka. Podaný ho našel svým proslulým krásným křížným pasem, Dolák výborně zpracoval a pak uklidil míč do sítě.

„Zápas hrubě ovlivnil hlavní rozhodčí. Ve 14. minutě udělil nesmyslnou červenou Honzovi Strossovi. Jeho řízení v celém utkání nebylo dobré,“ mračil se trenér domácích Michal Voljanskij.

Osmdesát minut v deseti bylo podle jeho slov těžkých. „Kluci dřeli. Hlavně první poločas jsme i v deseti měli tři tutovky, které jsme trestuhodně neproměnili, tohle bohužel rozhodlo. Musíme se lépe chovat v ofenzivním boxu, kde to bolí, ale tam se rozhoduje. Hosté jen nakopávali míče a to jim na nás stačilo. Udělali jsme zase dvě chyby a ty soupeř potrestal,“ smutnil.

Dva vyloučené považuje za problém i směrem k následujícímu kolu, v rámci kterého pojedou k derby do Neratovic. „Přišli jsme o dva obránce, zase bohužel budeme muset improvizovat,“ posteskl si.

„Když se podíváte na naši sestavu, je to dokonalý výsledek. Do poločasu tam bylo hodně šancí na obou stranách, ale když jsme dali druhý gól, už to byla válka a bránili jsme dobře. Šanci tam měl ještě Myška, ale že nedal nevadilo. Věřím, že takový výsledek i způsob, jakým jsme k němu došli, celou kabinu stmelí,“ řekl spokojený hrající trenér Hřebče Miroslav Novák.

Brandýs n. L. – Hřebeč 1:2 (1:1)

Branky: 7. Doležal – 40. a 53. Dolák. Rozhodčí: Zita. ŽK: 3:4. ČK: 13. Stross, 93. Hrčka (oba Br.). Diváků: 150.