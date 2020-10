Dosavadní kariéru máte spokojenou hlavně s Mladou Boleslaví. Můžete ji připomenout?

S fotbalem jsem začínal v osmi letech v SK Mšeno, odkud jsem šel v deseti na nábor do FK Mladá Boleslav. Tam jsem přestoupil v srpnu 2007. Prošel jsem všemi mládežnickými kategoriemi a nakoukl i do A–týmu. V sezoně 2018/2019 jsem působil v Benátkách nad Jizerou a pak se vrátil do boleslavského B–týmu.

Jak vzpomínáte na své začátky ve Mšeně?

Vzpomínám v dobrém, poděkoval bych tímto Janu Zabilanskému, Ladislavu Píčovi a Milanu Šestákovi, kteří nás trénovali. Jsem rád, že mi předseda klubu Jiří Guttenberg umožnil odejít a zkusit štěstí v ligovém klubu.

Zdroj: FK N/BV Mladé Boleslavi to musela být skvělá zkušenost. Zahrál jste si celostátní ligu v dorostu a juniorech, třetí ligu za rezervu. Jak na to vzpomínáte?

Zkušenost to byla určitě dobrá. Vzpomínám rád, měli jsme dobrou partu a nějaké úspěchy jsme zaznamenali, hlavně v juniorské lize. V ČFL se nám dařilo, škoda že se sezona nemohla dohrát kvůli koronaviru.

Dostal jste i šanci nakouknout do prvoligového A-mužstva, že?

Ano, poprvé v lednu 2018 při přípravném zápase. Poté v březnu během reprezentační přestávky při přátelském zápase proti FC Erzgebirge Aue. V červnu jsem pak nastoupil do přípravy A–týmu a odehrál nějaká přátelská utkání.

Proč to podle vás nevyšlo i na starty v soutěžním zápase?

Konkurence v kádru byla velká. Byl tam Komlichenko, chvíli ještě Mebrahtu, Přikryl. Hráčů tam bylo dost. Výsledky byly jako na houpačce během podzimu a někdy v říjnu mě a ještě dva hráče trenér přeřadil do U21 s tím, že se zužuje kádr.

Před Neratovicemi jste si divizi vyzkoušel během jedné sezony v Benátkách. Jaké to bylo tam?

V Benátkách byla dobrá parta, byli tam zkušení hráči, kteří dříve působili také v Boleslavi nebo i ve Slavii. Osobně se mi tam nedařilo, ale skončili jsme na čtvrtém místě, což nebylo tak špatné, i když tehdejší trenér Jarolím měl vždycky ty nejvyšší cíle.

Proč jste se rozhodl opustit Boleslav?

V Mladé Boleslavi mi bylo řečeno, že chtějí na mém postu dávat prostor mladším klukům, ať si najdu nový klub.

Předpokládám, že vliv na váš přestup do Neratovic měl Jiří Brunclík, s nímž jste se potkal už ve Mšeně…

Ano, Jiřího Brunclíka znám už ze Mšena a nějaký vliv to mělo.

V osmi odehraných kolech jste vybojovali čtrnáct bodů a průběžné páté místo. Je to podle představ, nebo byste rádi ještě o něco výš?

Je škoda, že jsme prohráli na penalty v Dobříši a v Českém Brodě, v obou zápasech jsme měli na vítězství, bohužel jsme neproměnili šance. Mohli jsme mít tedy o pár bodů víc a postavení v tabulce by také bylo lepší.

Vás na začátku přibrzdilo zranění. O co šlo a už je to v pořádku?

V prvním kole v Dobříši jsem měl po souboji natažené vazy v koleni, takže jsem tři týdny nehrál. Nyní jsem zdravý.

Michal Dohnalík

Narozen: 11. března 1997

Bydliště: Lobeč

Zaměstnání: zkušební řidič v Aufeer Tools.

Výška: 185 cm, váha: 84 kg

Post: útočník

Kariéra: Mšeno, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Neratovice

Fotbalový vzor, oblíbený hráč: Milan Baroš, velký srdcař a bojovník, rád má i Zlatana Ibrahimoviče či Cristiana Ronalda

Největší úspěch: prvenství v juniorské lize a to, že poznal, jaké to je být v kabině ligového mužstva

Záliby kromě fotbalu: nohejbal, lyžování, trávení času s kamarády, hraní na playstationu 4

Proti Ostrovu jste si i jako střídající připsal dva góly. Měl jste velkou chuť dokázat trenérovi, že patříte do základní sestavy?

Jsem rád, že se mi podařilo vstřelit dva góly, už to bylo potřeba. Dokazovat se to musí každý týden, je zapotřebí pro to dělat maximum a pak už je jen na trenérovi, které hráče vybere do základní sestavy.

Jaký tým jste našel v Neratovicích?

Je tu hodně mladých hráčů, kabina je super, jsem tu spokojený.

Čeho byste ve fotbale ještě rád dosáhl?

Nejbližším cílem je asi pomoct týmu k co nejlepšímu umístění a časem třeba postoupit do ČFL.

Současná přestávka není pro sportovce příjemná. Jaký je váš způsob na ukrácení volného času, kterého je nyní bez tréninků a zápasů určitě víc než obvykle?

Chodím do práce a ve volných chvílích si zahraji třeba fifu na playstationu 4. Určitě dostaneme nějaký individuální plán, abychom se udržovali, než se bude moct zase hrát, takže bude co dělat.