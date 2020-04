I když možnost dokončení rozehraných soutěží ještě nebyla například z nejvyšších míst českého fotbalu ještě zcela smetena ze stolu, Vladimír Kaňka, předseda FK Neratovice/Byškovice, ji považuje za prakticky nereálnou.

„I když bych byl určitě rád, aby se soutěže dohrály, našel bych už nyní více minusových bodů než plusových. Každopádně připravujeme plány pro obě varianty. Přistupovali jsme tak i k přestupnímu období, kdy jsme se snažili aktivně dořešit všechny přestupy napříč celým klubem,“ uvedl Vladimír Kaňka.

Kromě dohánění restů v případě dětí ve škole a dospělých v zaměstnání a vytíženosti hřišť vidí problém především v možném riziku opětovného výskytu samotného koronaviru. „Jeden hráč v týmu pak zablokuje celý tým, potažmo klub, a stejně se nakonec nedohraje,“ míní.

Jedním dechem pak přiznává, že řízení klubu je za stávající situace mnohem náročnější než obvykle. „Jakmile se rozběhne soutěž, má vše spád a řeší se pouze maličkosti. V současné době ale nemáme žádnou smysluplnou informaci, které bychom se mohli chytit,“ objasnil.

Pracovat se během pro sport nepříznivého období ve vedení klubu nadále snaží na některých stanovených úkolech. Mezi ty nejtěžší se akutně řadí finanční zajištění na nejbližší období.

„Aktuální situace rozhodně nepřispívá pozitivnímu myšlení. Snad finance do sportu nespadnou na druhou kolej a po překonání této situace opět bude možné obnovit chod klubu a pokračovat v rozjeté práci,“ doufá Vladimír Kaňka, který se snaží dotáhnout i potřebné náležitosti k novému hřišti s umělým povrchem. „S ohledem na dotace potřebujeme co nejdříve začít se stavbou. Posledního března jsme dokončili výběrové řízení na firmu, která by měla zakázku realizovat,“ informoval.