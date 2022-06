Jindy fotbalová válka o každý centimetr trávníku, tentokrát ale hra kočky s myší. Obrázek určil kratičký úsek v rozmezí 10. a 14. minuty. Hosté nasekali pod tlakem soupeře v obraně tři hrubice a domácí tentokrát nekompromisně trestali.

„Jestli se nepletu, tak z prvních tří střel nám tam spadly tři góly, což de facto rozhodlo. Pak už se to jen nějak dohrávalo,“ vrátil se Pavlík k drtivému vstupu do utkání. Očekávání přitom byla při střetu tradičních rivalů poněkud jiná. „Čekali jsme, že to bude náročnější, že do toho Brandýs vlítne líp, bude důrazný a trochu nás i pokope,“ potvrdil Pavlík.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Tři nula, ale do konce stále ještě dostatek času na zvrat… Ten se ale nekonal ani v náznaku, i když za jasného stavu se i hosté dostali k celkem asi třem slibnějším šancím.

Pro sestavu bez už déle zraněného lídra Folwarczného ale pokračoval zápas blbec a dvě parádní kombinace žlutých těsně před pauzou udělaly z druhého poločasu pouhou formalitu.

„Náš mladej mančaft se se soupeřem zkrátka nesrovnal. Už několik kol chybí klíčoví hráči, půlka hraje s nějakým zraněním, dneska to asi všechno vyvrcholilo,“ postavil se k debaklu čelem brankář Brandýsa Jakub Janáček. Ten o půli ani nešel na poradu do kabiny a přestávku mlčky proseděl na střídačce. „Byl jsem tak nasr…, že jsem tam raději nešel,“ říkal už zcela smířený.

A teď snad konečně zpátky do béčka! přeje si po záchraně šéf Libiše Vávra

Ve druhé půli si zahrála kompletní lavička Neratovic. Trenér Brunclík si mohl dovolit luxus mít po hodině hry vystřídáno. Dlouho to vypadalo, že brankostroj ustal, v závěru ale Janáčka pálily rukavice po pumelici Ducha a tečku obstaral Gombáš z přímého kopu. A to ještě třeba další střídající Halbich v jasně šanci až moc toužil po gólu do prázdné. Což ale domácím nevadilo.

„Kluci chtěli hrát stále fotbal, za takového vývoje to chtělo ale spíš udržet balon na půli soupeře a ne dávat průnikové přihrávky prostředkem, z toho jsme dneska dostali pět gólů,“ mračila se jednička Brandýsa, která si podobný nášup vybavila z dávného střetu s Jirny.

Domácí byli spokojení téměř na maximum. Někde vzadu ale samozřejmě přece jen hlodala už jen mizivá naděje na postup. „To nás samozřejmě mrzí. Nějaká šance tam ještě je, ale pokud Most neprohraje (v neděli v Lounech), tak už bude po všem. Jaro bylo pro nás těžký,“ zhodnotil Jan Pavlík druhé místo.

Neratovice – Brandýs 7:0 (5:0)

Branky: 14., 42. a 43. Pavlík, 13. a 79. Duch, 10. Rejman, 84. Gombáš. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 2:0. Diváci: 120.

Neratovice: Malina – Vorasický (46. Pávek), Kalabis, Chlumecký, Janíček (46. Šobr) – Rejman (59. Bucha), Duch, Nerger, Radosta (59. Gombáš), Pavlík – Malák (46. Halbich).

Brandýs: Janáček – Nykodým, Braborec (46. Kovařík), Honcharenko, Pechanec – Zamazal (19. Pažout), Stross (19. Fabian), Dosoudil, Reisinger, Prokop (77. Komárek) – Svoboda.