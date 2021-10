Už na sklonku kariéry se obránce Radek Dosoudil vydal v roce 2019 hájit barvy tehdy divizní Hostouně. S týmem postoupil hned v první sezoně do České fotbalové ligy, kde dva roky tvrdil muziku v zadních řadách. Po minulém ročníku se ovšem vedení klubu rozhodlo omladit tým a s bývalým hráčem Slavie, Sparty nebo Mladé Boleslavi rozvázalo smlouvu.

„Po ukončení angažmá v Hostouni mě oslovili z Neratovic, jestli bych neměl zájem to zkusit u nich. Došlo k několika schůzkám, řekli jsme si co a jak a celé se to upeklo během týdne, maximálně deseti dnů. Líbily se mi ambice klubu. Cítil jsem, že opravdu chtějí hrát nahoře a poprat se o postup do ČFL, což pro mě byla největší motivace – ještě na stará kolena udělat nějaký úspěch,“ popisuje svůj přesun do Neratovic osmatřicetiletý Dosoudil, kterého do klubu lanařil také záložník David Radosta, jeho bývalý spoluhráč ze Zbuzan.

Divizní Neratovice i s Dosoudilem a Radostou v sestavě vykročily za vytyčeným cílem hodně sebevědomě. V úvodních deseti kolech prohrály jen jednou a s pětadvaceti body se usadily na prvním místě tabulky. V průměru navíc inkasují pod jeden gól na zápas.

„V obraně nám to klape, ostatní týmy zatím mají problémy si proti nám vytvářet šance. Šlapeme dobře, dáváme góly a sbíráme body. S tímhle je tedy maximální spokojenost. Musíme to ale potvrdit i ve zbývajících kolech,“ říkal Dosoudil těsně před úterním zápasem s Českou Lípou, která jako jedna z mála soupeře přece jen našla na žlutomodrou defenzivu recept. Dva góly ale nakonec ani Arsenalu na zisk nestačily. Celek z Mělnicka stejně jako ve víkendovém kole ve Slaném rozhodl o dalším tříbodovém zápisu v závěrečných minutách.

Dosoudil vedle skvělé obranné práce i kvalitně doplňuje útok a vstřelil už i jednu branku. „Do kabiny jsem zapadl suprově, není tam žádný problém. Hrají tu mladí kluci, kteří mají chuť trénovat. Je na nás trochu tlak, protože se očekává, že budeme v každém zápase vyhrávat. Proto jsem sem ale přišel,“ vypráví zkušený obránce.

Zatímco Neratovice podávají výkony na jedničku a kráčí si za vysněnou ČFL, v Dosoudilově předchozím působišti není všechno tak růžové. Hostouň se v aktuálním ročníku třetí nejvyšší soutěže zatím nachází ve druhé polovině tabulky, v deseti kolech urvala jedenáct bodů, i když úterní třetí výhrou se sestupovým příčkám přece jen trochu vzdálila.

„Samozřejmě to sleduju, byl jsem se i podívat na některé zápasy, takže vím, že Hostouň zatím nemá výsledky nic moc. Vydali se tímhle směrem, snad jim to brzo pošlape,“ přeje si Dosoudil.

Pokud Hostouň ČFL uhájí a Neratovice naplní svoje ambice, mohl by si Dosoudil proti svému bývalému klubu v nadcházející sezoně zahrát opět o patro výš. Chuť do fotbalu totiž pořád má. „Uvidíme, co bude v létě. Teď máme jasný cíl držet se nahoře a poprat se o to. Víme, že hodně silným konkurentem bude Most-Souš, takže to nebudeme mít snadné. Teď je důležité naplnit naše ambice a uvidíme, co se mnou bude dál,“ zakončuje Dosoudil.

FILIP ARDON