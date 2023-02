Neratovický trenér tentokrát od začátku utkání šetřil opory Ducha s Chlumeckým, které poslal na umělku až v průběhu, a to se podle jeho pozápasových slov na výkonu projevilo.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře. Hra byla od začátku neurovnaná a jak běžecky, tak fotbalově to od nás tentokrát nebylo dobré. Po inkasovaném gólu jsme navíc museli dobývat. Jelikož nemáme klasického střelce, který by dal deset gólů za sezonu, tak nás trochu trápí koncovka. Měli jsme tam příležitosti, trefili břevno… Fotbal se ale hraje na góly. Hosté rozhodli z rychlého brejku, kdy to jejich hráč krásně trefil,“ shrnul zápas Pavel Janeček.

Neratovičtí z přímého kopu nastřelili břevno dobrovické branky:

Zdroj: Luboš Kurzweil

Po cenných skalpech Králova Dvora a Povltavské FA (Štěchovice) tak žlutomodrý tým utrpěl druhou přípravou porážku. „Nic se neděje. Proti silnějším soupeřům jsme dvakrát vyhráli, teď jsme si trochu sedli na zem. Musíme se poučit a jít dál. Je to příprava,“ nedělal trenér Janeček z porážky vědu.

S dobrovickým protějškem Ondřejem Murárikem souhlasil, že utkání bylo místa až příliš důrazné. „Na malé umělce nechtěl ani jeden z týmů prohrát. Byly tam ostřejší zákroky, hlavní je, že se nikomu nic nestalo,“ uzavřel své hodnocení Janeček.

FK Neratovice-Byškovice - FK Dobrovice 1:2 (0:1)

Branky: 49. Duch - 5. a 80. Pánek.

Neratovice: Malina - Vorasický (66. Freisler), Tokár (46. Chlumecký), Kalabis, Pavlík - Freisler (46. Šamša), Künhel (72. Bucha), Bucha (46. Duch), Buriánek (50. Šobr) - Gombáš (70. Tokár), Šobr (46. Nerger).

Dobrovice: Malík (46. Bartoš) - Zelinka, Horák (46. Marek Sedláček), L. Janovský, Klain (55. Horák) - Kohout, Král (46. Bora), Pánek, J. Janovský (46. Bičiště), Michal Sedláček (70. Král) - Volf (70. Tomíček).

Hráči si na hřišti nic nedarovali a občas se zajiskřilo:

Zdroj: Luboš Kurzweil

Druhý okresní zástupce v divizi - Sokol Libiš - zápas původně plánovaný na sobotní dopoledne nehrál. Podle informací ze stránek FC Zličín jej hosté z Mělnicka zrušili kvůli početné marodce.