Uplakané počasí, trio ženských rozhodčích a žádné góly. To byly hlavní atributy souboje dvou sousedních týmů z horní poloviny tabulky. Divák si mnoha pěkných fotbalových šancí neužil, a tak trochu vzrušení přinesl až závěrečný penaltový rozstřel. V něm exceloval domácí gólman Radim Švejda, který vychytal dva spoluhráče ze sezony 2017/18, a výrazně přispěl k vítězství domácího týmu.

V nepřetržité a vytrvalé záplavě drobného deště byli hosté přece jen aktivnější, herně a ve druhém poločase i na šance. Skórovat se jim ale nepodařilo ani z těch výraznějších. Dvě připravil při svém prvním startu po téměř dvou měsících už znovu uzdravený Hrdý. Yaroshenko, Vorasický ani střídající Barták v závěru ale ve slibných pozicích nezaměřili zařízení.

Asi jedinou hrozbu od domácích představoval Boček. V první půli ale hlavičkoval příliš vysoko, ve druhém stihl zasáhnout Lukáš Dědek. Síť rozvlnil až na úvod rozstřelu, ve kterém se mezi hostujícími tyčemi objevil David Šteiner. Hostující Kokoška nedal. Kubík opět proměnil a po něm skóroval také Duch. Hána nedal a tak Yaroshenko srovnal na 2:2. Turek poté dostal domácí opět do vedení a Kozáka vychytal Švejda. Mužík následně proměnil a Chomutov získal druhý bod.

„Švejda zachytal v penaltách výborně,“ zmínil po utkání trenér Neratovic Tomáš Staněk, který jinak považoval dělbu bodů víceméně za spravedlivou. „Samozřejmě mrzí neproměnění gólových situací. Měli jsme jich víc a větší než soupeř. Odvážíme bohužel jen bod, ale myslím, že po slušném herním výkonu.“

Trenér Chomutova Ladislav Doksanský měl přes velkou radost domácích hráčů ke spokojenosti daleko. „Utkání ovlivnila naše lenost. Přišli jsme na hřiště ve stejném rozpoložení, jako jsme sehráli poslední zápas venku a to byla hrůza. Takhle špatně jsem nás už dlouho hrát neviděl,“ nebral si servítky trenér. Uznal ovšem kvality soupeře. „Měl dobrý pohyb, a to nám dělalo problémy. Nám chybělo nasazení a chuť hrát. První poločas byl špatný, a tak jsme si to v šatně vyříkali. Pak už jsme hráli dobře. Soupeř měl sice šance, ale kluci to odmakali. Zaplať bůh za dva body,“ uzavřel.

Chomutov – Neratovice 1:0 np

Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 3:1. Diváci: 80.

Neratovice: Dědek (90. Šteiner) – Vorasický, Chlumecký (84. Vávra), Regner, Pajkrt – Rejman (73. Barták), Duch, Kokoška, Yaroshenko – Hrdý (91. Malák), Moravec (59. Kozák).