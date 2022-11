Zastihli jsme vás během dovolené v USA. To není úplně obvyklá destinace. Kde přesně se nacházíte?

Cestujeme na vlastní pěst, začali jsme v New Yorku, momentálně se nacházíme v Miami a budeme pokračovat do Portorika.

Jako drtivá většina fotbalistů asi dovolené přizpůsobujete termínové listině, že?

Dovolenou vždy plánuji hned po jarní či podzimní části. Musím přítelkyni také trochu vynahradit čas, kdy se kvůli fotbalu vidíme až v pozdě večer.

Předpokládám, že po náročném podzimu jde o zaslouženou dovolenou…

Myslím si, že pro každého je sezona vždycky dlouhá. Člověk se snaží uhrát co nejlepší výsledek a předejít zraněním. Odpočinek je potřeba, jak fyzicky tak psychicky.

Fotbal nyní žije mistrovstvím světa, tak sledujete nějak v rámci možností?

Fotbalem to tu nežije jako například v Evropě, ale je tu pár barů, kde se dá mistrovství sledovat. Na zápas s Argentinou jsem si musel přivstat a dívat na telefonu, protože začínal v pět hodin ráno místního času.

Komu fandíte a kdo podle vás vyhraje?

Výhru bych už kvůli Messimu přál právě Argentině, ale velké šance má, si myslím, Brazílie a Francie.

Na podzim jste vstřelil šest gólů. Kterého si nejvíce ceníte?

Byl to asi vedoucí gól ve Slaném, kde jsme se celý zápas střelecky trápili a pomohl k výhře.

V Neratovicích je to váš střelecky nejlepší půlrok. Čemu přisuzujete, že se vám tolik dařilo?

Po příchodu nejlepšího kamaráda Lukáše Kühnela do Neratovic jsem se přesunul na pozici deset. Prošli jsme spolu boleslavskou mládeží, takže si rozumíme i na hřišti. Vím, co od něj mohu do defenzívy očekávat, tak se soustředím hlavně na ofenzívu. K sobě do středu zálohy máme mladého, bojovného borce Filipa Nergera, celkově si to sedlo myslím slušně.

Na druhou stranu to asi není úplně nejlepší vizitka pro vaše kolegy v útoku, když je nejlepším střelcem týmu záložník, souhlasíte?

Bohužel v týmu nemáme kanonýra, který dá deset gólů za půl sezony, proto sázíme na bojovný, fyzicky náročný fotbal.

I tak se jako tým držíte na čtvrté příčce tabulky. Jak pohlížíte na toto umístění?

Po minulé sezoně od nás bylo velké očekávání, protože jsme se rvali o postup do ČFL. Do nového ročníku jsme vstoupili bez zkušených opor z minulého a nahradilo je dravé mládí okolo osmnácti let. Vše si tak sedlo v polovině podzimní části, takže si myslím, že přes to všechno je čtvrté místo přijatelné.

Jak s ním naložit v jarní části?

Do druhé poloviny nám snad pomůže nějaká posila, věřím, že se budeme rvát o příčky nejvyšší.

V průběhu podzimu došlo i na trenérskou rošádu – jakou hlavní změnu přinesla?

Změna trenéra přinesla určitě nový impulz, který dost hráčů potřebovalo. Na tréninku málokdy vidím, že by někdo něco vypustil, a tak to má být.

V šestadvaceti patříte spolu s Václavem Vorasickým, Tomášem Chlumeckým a brankářem Malinou mezi služebně nejstarší a zároveň i nejzkušenější hráče mužstva. Vnímáte větší odpovědnost?

Určitě se od nás očekává, že každý zápas podáme přesvědčivý výkon. Postupem času se zvládám vyrovnávat s tlakem a konečně hraji s čistou hlavou, což je pro mě nejdůležitější faktor.

V mládeži jste prošel Mladou Boleslaví. Jak jak na to vzpomínáte?

Kvůli fotbalu jsem se už ve čtrnácti letech stěhoval od rodiny z Trutnova, i díky tomu jsem se dokázal osamostatnit, což mi do života dalo dost. Vzpomínám na to celkově pozitivně, spoustu přátel mám právě z Mladé Boleslavi. Po fotbalové stránce jsem si zažil vzestupy, ale i pády, to k tomu prostě patří.