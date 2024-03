Fotbalisté Brandýsa vyválčili také ve druhém jarním utkání v divizi B tři body. Na domácí umělce zdolali rezervu Admiry Praha 2:0. Klíčovým mužem zápasu se stal David Folwarczny, který dvěma góly rozhodl ještě před poločasem.

„Získali jsme tři body po zodpovědném výkonu, kdy rozhodly standardní situace,“ řekl spokojený trenér Michal Voljanskij. Střelecky se zaskvěl jeden z nejzkušenějších hráčů na hřišti. David Folwarczny nasměroval svůj tým k výhře trefou přímo od rohového praporku.

„Přímo jsem to dát nechtěl, ale většinu rohů se snažíme kopat do brány na protečování, a i když to nikdo netrefí, jsou z toho nebezpečné situace, třeba jako teď,“ komentoval nezvyklou trefu jeden ze dvou pětigólových střelců týmu.

Pojistku přidal o necelých deset minut později, když po autovém vhazování nadvakrát zužitkoval centr Geberta. Rybičku mu ještě brankář Pražanů vyrazil, v poloze ležícího střelce ale dostal míč do sítě. „Při centru jsem měl moc času, a tak dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to dám doleva nebo doprava, až jsem to dal doprostřed, naštěstí se to ke mně vrátilo,“ vylíčil.

Podle trenéra mohlo být vítězství i výraznější. „Šance jsme na to měli. Hosté si za celý zápas vytvořili jednu velkou, ale jejich útočník nechal vyniknout Starečka,“ popsal Michal Voljanskij, jak bíločerní dospěli k totožnému výsledku jako v prvním jarním kole ve Štětí.

„Výsledkově je start vynikající, herně by to mohlo být lepší, ale důležité jsou body a nula vzadu," přidal David Folwarczny svůj pohled na skvělý vstup do odvet, na který se pokusí navázat také na hřišti nejvzdálenějšího soupeře. Příští zastávkou Brandýsa bude Cheb.