Se specifickým hřištěm a jedním z předních celků tabulky se museli v dalším kole divize B vypořádat fotbalisté Libiše. Do poločasu se jim to v Újezdu dařilo. Gólová hlavička ale krátce po obrátce zhatila naděje a později přišel ještě druhý úder.

Divize, 21. kolo: Sokol Libiš - FK Neratovice-Byškovice (0:2), 7. 4. 2023 | Foto: Jan Sláma

Umělka v Újezdu u Průhonic je o deset metrů užší i kratší než hřiště v Libiši. Zkušené domácí mužstvo umí tyto parametry využít a povedlo se mu to i tentokrát. Nakonec vítěznou trefu hlavičkoval Birma po dvakrát prodlouženém dlouhém autu.

„Prohrát dva hlavičkové souboje v šestnáctce, je školácká chyba,“ mrzel trenéra hostí Luboše Urbana moment ze 48. minuty. O to víc, že v Libiši o nebezpečí dlouhých vhazování v podání Ondřeje Vrabce, syna bývalého stopera Sparty, předem věděli. „Viděl jsem asi tři jejich zápasy. Třeba Admira B tam dostala dva góly po autovém vhazování. Jako přes kopírák přesně jako my,“ litoval Urban.

Přestože s týmem prohrál navlas stejným výsledkem jako před týdnem, šlo z jeho pohledu o dost hratelnější zápas. „Až to té chyby jsme byli druhému mužstvu tabulky rovnocenným partnerem. Na šance jsme v první půli vyhráli tři jedna, dvě velké nám vychytal gólman, domácí jen trefili z trestného kopu tyč,“ líčil Urban s tím, že po druhém gólu už bylo těžké se do zatažených domácích dostat. A nepomohla ani krátká přesilovka v závěru poté, co o půli střídající Pěnkava dvakrát žlutě fauloval.

Trenér Libiše neskrýval zklamání, že z takového utkání sokolové nakonec neodvezli ani bod. „Na to, o kolik bodů více mají, se s nimi dalo hrát. Hlavně díky umělému terénu, na kterém jsme v týdnu rovněž i trénovali, jsem měl z utkání větší respekt. To ale nakonec problém nebyl. Ten máme už dva zápasy se vstřelením gólu. Jediným kladem – tentokrát jsme si ty šance alespoň vytvořili,“ našel rozdíl oproti derby s Neratovicemi.

V příštím kole čeká Libiš jeden ze tří týmů, který je v tabulce níže. Očekávání od domácího utkání s posledním Vilémovem je jediné: tři body.

SK Újezd Praha 4 – Sokol Libiš 2:0 (0:0)

Branky: 48. Birma, 70. Jeřábek. Rozhodčí: Vít. ŽK: 5:2. ČK: 86. Pěnkava (Újezd). Diváci: 80.