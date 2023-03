„Bod z venku je pro nás dobrý, jsme za něj velmi rádi. Na tabulku se nám teď divá mnohem lépe,“ uvedl trenér Libiše Miroslav Kratochvíl po návratu z utkání. Byť pod sebe kohouti stlačili v tabulce béčko Admiry a Vilémov zatím jen o skóre, strahovský výsledek má svou váhu. Pro tým zimujícím u dna s pouhými deseti body je povzbuzením, že to může jít. „Musíme samozřejmě bodovat především doma. Když ale budeme vozit i něco z venku, bude to super,“ neskrýval spokojenost kouč.

Tím spíš, že vývoj prvního poločasu naplnění bodového plánu hostů příliš nevěštil. „Po prvních deseti minutách, kdy jsme byli lepší, jsme si asi mysleli, že to přijde samo. Přestali jsme běhat a hrát. Soupeře jsme tím posadili do sedla. Vycítil šanci. Začal si vytvářet víc a víc šancí. Hráli jako bychom jim nebránili v ničem. Bylo otázkou času, kdy nám to tam spadne. Naštěstí se nedokázali prosadit,“ popisoval trenér Libiše, co předcházelo poločasové promluvě v kabině.

„Přežili jsme poločas. Do druhého jsme si řekli spoustu věcí. Byla na nás trochu deka. Možná jsme byli svázaní nutností bodovat. Někteří hráči působili nervózně,“ přiblížil.

Trenér Libiše na startu záchranářské mise: Víme, kde potřebujeme zabrat

Nedlouho po startu druhého poločasu to byli paradoxně hosté z Mělnicka, kdo udeřil. Po závaru se střelecky uvedl Jakub Trýzna, jedna ze čtyř nových tváří v základní sestavě. Vedení ale trvalo pouze sedm minut. Podle trenéra obrana nedostatečně vystoupila proti Davidu Krůtovi a ten střelou k tyči zpoza šestnáctky překonal dalšího novice Jana Fialu. „Pak už byly spíše jen náznaky šancí na obou stranách,“ podotkl trenér Kratochvíl.

Do sestavy hned napoprvé nasadil kompletní kvarteto nových hráčů. Jejich výkony hodnotil vesměs pozitivně. „Trýzna i Šlehofer spokojenost. Chalupa se v první půli trochu hledal, ve druhém ale přidal na tempu a bylo to znát. I proto jsme pak byli kombinačně mnohem lepší. Zahrál nakonec taky super. Fiala v bráně za gól nemohl. Co měl chytit, chytil, takže dobrý,“ známkoval kouč.

Skvělý vstup Nera! Jaro načal sváteční střelec, po půli přišel rychlý knokaut

V první domácí odvetě Sokol přivítá Český Brod, který na úvod nedokázal vyjádřit převahu v duelu s Chomutovem a hosté v závěru jediným gólem trestali. Celek z Kolínska má v kádru na podzim ještě libišskou dvojici Jakub Moravec, Mykhaylo Lohoyda. Zajímavé utkání se hraje v sobotu od 10.15 hodin.

16. kolo: Louny – Vilémov 2:0, Újezd Praha 4 – Admira Praha B 3:1 (49. a 62. Jankú, 58. Velička – 77. Michálek), Neratovice – Březová 4:0 (30. Kühnel, 49. Šobr, 51. Duch, 88. Dobiáš), Štětí – Kladno 0:5 (50. Holub, 68. Šíma, 76. a 81. Čížek, 88. Šnobl), Cheb – Kosmonosy 3:2 (34. Eisenreich, 49. Kubinec, 82. Janda – 20. a 71. Kořínek), Slaný – Česká Lípa 0:2 (10. Henzl, 89. Šimon), Český Brod – Chomutov 0:1 (85. Daok), Meteor Praha – Libiš 1:1 (57. Krůta – 50. Trýzna)