Libišský tým trenéra Jíry měl původně odehrát závěrečný test proti přeborové rezervě Motorletu. Na pažit Sokola ale nakonec dorazilo třetiligové áčko a na výsledku to bylo znát. „Vedení soupeře nás poprosilo, jestli nevadí, že by přijelo áčko. Vyhověli jsme, pro nás je takové utkání velkou zkušeností,“ objasnil kouč změnu soupeře.

Na výsledku se podle něj podepsal hned samotný vstup do utkání. „Oproti minulému zápasu se nám vůbec nepovedl. Působili jsme zakřiknutým dojmem a ani jsme neměli tak dobrý pohyb. Soupeř nás přehrával, po zásluze dominoval a vyhrál první poločas,“ uznal Jíra a litoval, že se jeho mužstvu nepodařilo v závěru první části vytěžit alespoň kontaktní gól. „Škoda, že Přibyl trefil jen tyč,“ litoval.

Umazat střeleckou nulu se pak nepodařilo ani po změně stran. „O poločase jsme si k výkonu něco řekli, začali hrát odvážněji, byli jsme možná i aktivnějším týmem. Šancí jsme ale tolik neměli, a když, tak to skončilo ofsajdem jako v případě Vetešníka s Přibylem. S třetím gólem hostů už bylo po zápasu, v závěru pak přidali ještě čtvrtou,“ popsal druhý poločas kouč.

„V celkovém kontextu zasloužené vítězství třetiligového soupeře. Pro nás super test. Škoda, že jsme nevyužili povedenější pasáže v závěru prvního a v úvodu druhého poločasu,“ shrnul zápas Jíra.

Zároveň věří, že do úvodního mistráku s Letohradem bude tým připraven na sto procent. „Chyběla nám ještě spousta hráčů, někteří byli omluvení z osobních, jiní ze zdravotních důvodů. Přípravu jinak hodnotím celkem povedeně. Když pominu ten poslední zápas, odehráli jsme vyrovnané a dobré zápasy, ať už s Neratovicemi, nebo s třetiligovou Duklou. Myslím, že se nemáme za co stydět a je na co navazovat. Teď už jen aby se nám povedl první mistrák,“ vyhlíží šéf libišské kabiny očekávaný start.

O poznání větší spokojenost zavládla po závěrečném utkání nanečisto v táboře sousedních Neratovic. Gólové trefy Ducha, Maláka a Chlumeckého se postaraly o vítězství 3:0 nad Čáslaví.

„Až se bojím říct, že jsme s výkonem týmu skoro na osmdesát procent spokojení. Kluci dnes měli velkou chuť, už před zápasem bylo vidět velké soustředění. Určitě nám hraje do karet i velká konkurence, protože každý z dvaceti hráčů chce hrát,“ těšilo při hodnocení zápasu trenéra Jiřího Brunclíka. A ona pětina nespokojenosti? „Efektivita v zakončení a hlavně u mladých hráčů větší agresivita v osobních soubojích a herní odvaha,“ prozradil.

Na vypilování má čas do soboty a odpoledního nástupu na hřišti tradičního úvodního soupeře posledních tří sezon - v Dobříši.