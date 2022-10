Jako jediná v utkání totiž padla až v polovině sedmiminutového nastavení. Soupeř, který přijel od hranic pouze s třemi náhradníky, navíc během utkání směrem do útoku příliš nebezpečný nebyl a soustředil se hlavně na obranu. Překonat se ji podařilo právě až Kalabisovi.

Během závěrečného tlaku si naběhl do „hluchého“ prostoru mezi obranu a brankáře na centr a rozpoutal velkou neratovickou radost. „Ke konci mě trenér vytáhnul na hrot a po parádním centru Kýnyho jsem si šikovně naběhl a na dlouhou nohu nedal brankaři šanci,“ smál se po zápase šťastný střelec a přiznal velkou úlevu, že se podařilo „povinnou“ výhru urvat a udržet se na dostřel vedoucím týmům.

Podobnému dramatu se pak podle jeho slov šlo jednoznačně vyhnout. „První poločas jsme totálně zahodili. Bez myšlenky, bez pohybu. V kabině jsme si trošku něco řekli a druhá půle byla v naší režii. Měli jsme rozhodnout dřív, hodně šancí, spousta rohů. Soupeř sice pozorně bránil, ale s naši kvalitou bychom si měli poradit. Nakonec jsme to protrhli v 95. minutě,“ líčil celý zápas.

To, že znovu zastoupil útočníky, kteří Neratovicím gólově mlčí od derby s Libiší už téměř měsíc, si užívá. Na druhou stranu to podle něj dokládá, že se střílením gólů má tým dlouhodobější problém. „Útočníkům to tam bohužel nepadá. Na tréninku na tom pracují. Snad se to co nejdříve otočí,“ věří Jan Kalabis. Kdo konkrétně góly dává, nepovažuje za úplně důležité. „Hlavní je, abychom naše výkony neustálé zlepšovali a dostali se v tabulce tam, kam podle mě patříme,“ uzavřel Jan Kalabis.

Neratovice - Cheb 1:0 (0:0)

Branka: 90+4. Kalabis. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 0:5. Diváci: 50. Neratovice: Malina – Vorasický, Kalabis, Chlumecký, Janíček – Nerger (90+7. Bucha), Duch, Kühnel, Pavlík (68. Buriánek) – Šobr, Dobiáš (46. Tokar).