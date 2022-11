Hosté potvrdili, že minulý nezdar ve Štětí byl spíše ojedinělým výpadkem, a na cizích hřištích patří mezi nejnebezpečnější týmy v soutěži. V Lounech se přitom museli vypořádat s absencí potrestané jedničky. Malinu v bráně zastoupil sedmnáctiletý Jakub Brejcha. „Zvládl to velmi dobře,“ chválil Janeček.

Další dorostenec, Filip Nerger, vítězství v závěru po šanci Vorasického symbolicky zpečetil. Gólové zápisné si v mužstvu odbyl také autor pohotového a nakonec vítězného „angličana“ Denys Tokar, letní posila z Vyšehradu. Mezi oběma si záložník Daniel Duch mazácky hlavičkou narazil míč o tyčku a zavěsil. Dotáhl tak svým třetím podzimním zářezem na čele týmové tabulky střelců stopera Kalabise.

Branková konstrukce s hosty hrála i na opačné straně. Těsně před gólem Ducha stála v cestě míči z kopačky ve skluzu zakončujícímu Hradeckému. Podle trenéra domácích Libora Klíče se právě tehdy zápas lámal.

„Branka by nám psychicky hodně pomohla. Vyrovnání by kluky nakoplo a možná by to bylo jiné. Pak jsme inkasovali z protiútoku," smutnil po zápase. „První poločas jsme neodehráli vůbec dobře. Ve druhém si kluci hrábli na dno, ale problém je, že už třetí týden to taháme v jedenácti lidech a na lavičce jsou dorostenci, které nemůžeme pustit do tak těžkých zápasů. Bylo by to pro ně hodně náročné. Rozpadla se nám půlka obrany. Není to výmluva, ale s Fiřtem jsme přišli o velkou kvalitu,“ dodal kormidelník Loun.

Nespokojenost s výroky rozhodčích mu přinesla několikeré napomenutí asistentem rozhodčího, vedoucímu mužstva Pavlasovi pak v 50. minutě dokonce červenou kartu.

FK SEKO Louny - FK Neratovice-Byškovice 0:3 (0:1)

Branky: 13. Tokar, 29. Duch, 88. Nerger. Rozhodčí: Paták - Kubec, Cihlář. ŽK: 2:1. ČK: 50. Pavlas (Louny, vedoucí mužstva). Diváci: 160.

Louny: Pokorný - Šimeček, Verner, Popovič, Kovalčík - Hradecký, Sulovský, Štourač, Švejda - Myška (65. Hasil), Zícha.

Neratovice: Brejcha - Janíček, Kalabis, Chlumecký, Vorasický - Šobr, Duch (89. Kasal), Nerger, Kühnel, Buriánek (67. Pavlík) - Tokar (82. Bucha).