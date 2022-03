Podle trenéra Neratovic Jiřího Brunclíka šlo o vítězství „v suchém triku", nicméně výkon podle jeho slov úplně na jedničku nebyl: „Měli jsme rozhodnout už během prvního poločasu. Věděli jsme, jak chceme hrát, ale chvíli nám trvalo, než jsme se do toho dostali. Po dvou měsících na umělce jsme hodně bojovali s terénem, který byl přimrzlý a nahoře trochu bláto. Některé věci jsme i proto řešili chaoticky a nebyli tak kvalitní ve finální fázi, jinak by bylo rozhodnuto daleko dříve. Gólů mohlo být i od posil daleko víc.“

Na hostující lavičce zaskočil za Filipa Dorta absentujícího z osobních důvodů asistent Martin Hemr, který s týmem rozhodně pomýšlel na větší vzor. S třetím gólem domácích zkraje druhé půle se ale zápas zdál být rozhodnutý. „Do třicáté minuty jsme se nějak drželi, ale potom jsme udělali několik individuálních chyb, které nás stály celý zápas. Pak už není co hodnotit. Bylo vidět, že domácí jsou na tom individuálně a technicky lépe. To jsme samozřejmě věděli a přijeli s respektem. I tak jsme se zde chtěli pokusit o dobrý výsledek. Bohužel. Místo, abychom vymysleli něco jsme do útočné fáze, chybovali jsme a valilo se to na nás,“ řekl Martin Hemr.

Neratovice – Dobříš 5:1 (2:1)

Branky: 31. a 53. Halbich, 58. Klobása, 80. Pavlík – 42. Machač. Rozhodčí: Všetečka. ŽK: 0:2. Diváci: 120.

Neratovice: Malina – Pavlík, Chlumecký (81. Gombáš), Pávek, Kalabis, Vorasický – Nerger, Klobása, Duch, Rejman (63. Janíček) – Halbich (63. Malák).

Dobříš: Víšek – Procházka, Talůžek, Puchmajer, J. Šrain, Kilián (72. Janda), Čížek (46. Horáček), Machač, V. Šrain, Masopust, Kozohorský (67. Pokorný).