Pokud chtěli domácí živit naději na divizní záchranu, vyhrát prostě museli. A na výkonu to bylo znát. „Ukázalo se, že ta venkovní utkání ještě neumíme zvládat. Domácí chtěli víc než my. Hráli na hranici svých možností a zaslouženě uhráli tři body,“ uznal trenér Sokola Miroslav Kratochvíl.

Jeho tým v utkání sice po šťastnějším gólu vedl, v dalším průběhu už se ale do výsledku promítl herní obrázek z úvodu. „Za gól jsme byli rádi, protože prvních pětadvacet minut nás domácí na svou polovinu příliš nepouštěli,“ přiblížil Kratochvíl, kterého mrzelo rychlé vyrovnání poté, co se nepodařilo přerušit brejk soupeře.

Druhý poločas už hostům z Mělnicka nevyšel vůbec. „Před gólem na dva-jedna bohužel nebyla odpískána jasná penalta po ruce, a při brejku ani faul. V tu chvíli už bylo po zápase,“ popsal Kratochvíl ze svého pohledu situaci, která zápas zlomila.

Domácí pak veledůležité vítězství ještě dvakrát navýšili. „Do utkání jsme vstoupili s velkou vervou urvat vítězství, a celý poločas se nám povedl. Jenže nás trápila koncovka, měli jsme čtyři velké šance, ale hosty podržel gólman,“ pochválil svůj protějšek kutnohorský gólman Petr Malý.

Přiznal, že když se hosté z ojedinělého protiútoku, tečované střele a odrazu od břevna dostali do vedení, byl to pro jeho tým šok. „Ale rychle jsme zareagovali a po rychlé akci předložil Veselý míč před prázdnou bránu Markovi a srovnali jsme. Do druhé půle jsme šli opatrněji, ale naštěstí jsme byli produktivní a vyřešili tři brejkové situace. Přežili jsme i nějaké šance soupeře, ale vyhráli jsme zaslouženě, chtěli jsme víc než oni. A pereme se dál,“ vyprávěla po utkání kutnohorská jednička.

Na boj s týmem hrajícím o všechno se Libiš musí připravit také v dalším kole. V rámci celodenních oslav 90. výročí klubu nastoupí v tradičním dopoledním čase proti Tochovicím. „Na našem větším hřišti se dá víc hrát kombinační fotbal. Tady jsme spíše nakopávali. Ze strany domácích to bylo strašně moc ubojované. Prostě chtěli víc než my," zopakoval Miroslav Kratochvíl. S týmem by se nerad namočil do záchranářských patálií. „Nehodláme nic ponechat náhodě a domácí utkání chceme zvládnout. Musíme se na soupeře připravit a přes týden kvalitně potrénovat."

Kutná Hora – Libiš 4:1 (1:1)

Branky: 54., 83. a 73. Veselý, 35. Marek – 31. Mlejnek. Rozhodčí: Blatný. ŽK: 3:2. Diváci: 152.