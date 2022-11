Neratovicím se podařilo potvrdit vysoké venkovní vítězství, proti béčku třetiligového pražského klubu k tomu tentokrát stačila jediná branka. Na jaře střelecky produktivní Jan Pavlík si tu první podzimní schoval právě až na poslední podzimní kolo. Brankáře hostů propálil zblízka z voleje poté, co k němu Tokar hlavou prodloužil centr Šobra.

„Zvládli jsme důležitý zápas. Admira nepřijela jako odevzdaný soupeř a hrozila z rychlých protiútoků. Doma se nám nedaří střílet branky, měli jsme pět šest gólových příležitostí, naštěstí jsme ve druhém poločase proměnili alespoň tu jednu,“ komentoval duel spokojený trenér Pavel Janeček.

Jak hned po podzimu hodnotí své zatím velmi krátké působení na neratovické lavičce, kde po šestém kole nahradil Jiřího Brunclíka? „Kádr se ustálil. Začalo se bodovat. Je tu spousta šikovných hráčů. Když bychom v zimě vhodně doplnili, ale zase ne moc, tak myslím, že budeme mít na divizi nadstandardní mančaft,“ ohlédl se trenér a zároveň poodhalil plány na zimu: „Chceme přivést a zabudovat dva tři hráče a tým tak ještě zkvalitnit. Na konci ledna pojedeme na soustředění.“

Z pohledu na střeleckou bilanci týmu, kterou k průměru soutěže přiblížila až minulá sedmička ve Vilémově, je zřejmé, kterou z řad v Neratovicích zamýšlejí posílit. „Dáváme málo gólů,“ potvrzuje i trenér. Stejně jako to, že se na jaře s týmem pokusí vylepšit čtvrté místo. „Věřím, že zabojujeme o přední příčky. Chceme skončit na bedně.“

Libiš v poločase na padáka

To v Libiši mají po patnácti kolech zcela odlišné starosti. Lámat hlavy si budou tím, jak vyplout z poslední příčky. V zápase s Louny, tabulkovým sousedem Neratovic, se sokolům nepodařilo naplnit cíl, s nímž do zápasu šli. Ještě v 90. minutě to dokonce vypadalo na opakování čtyři dny staré porážky z Chomutova. V nastaveném čase ji ale dokázal odvrátit Jakub Moravec.

„Hned v úvodu jsme vedli po hrubce gólmana, který si sklepl míč za čáru po hlavičce Vetešníka. Potom jsme nějaké šance neproměnili a bohužel opět po hloupých chybách inkasovali. Louny se dostaly do vedení a my jsme horko v poslední minutě po standardní situaci těžko srovnali,“ rekapituloval trenér Libiše Miroslav Kratochvíl čtvrtou podzimní plichtu svého celku.

O tom, že kohouty čeká krušná zima a hlavně jaro, není pochyb. „Bodů není na rozdávání. Ale když to shrneme, přehrály nás v podstatě jen dva mančafty v soutěži – Kladno a částečně i Česká Lípa. Ostatním jsme tři body spíše darovali. Kluci jsou ale odhodlaní udělat pro záchranu na jaře všechno. To je ještě daleko. Čeká nás nejdříve zimní příprava. Uvidíme, jaký bude celkový výsledek,“ uvedl Kratochvíl.

Co naopak v Libiši vědí už nyní, že z týmu odchází dvojice Tsopa – Moravec. Sedmadvacetiletý útočník se tak rozloučil svým třetím podzimním gólem. Kam povedou jeho kroky, trenér podle svých slov netuší.

Neratovice – Admira Praha B 1:0 (0:0)

Branka: 72. Pavlík. Rozhodčí: Karrmann. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Neratovice: Malina – Kalabis, Chlumecký, Kühnel, Bucha (87. Gombáš), Duch, Buriánek, Vorasický, Dobiáš (63. Tokar), Šobr (80. Kalabiška), Pavlík.

Libiš – Louny 2:2 (1:1)

Branky: 3. Vetešník, 92. Moravec – 28. Zícha, 72. Hasil. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:2. Diváci: 75. Libiš: Brožek – Macháček, Čičatka (82. Smetana), Elysberg, Stibora, Vetešník (64. Lohoyda), Menčl, Moravec, Tsopa (64. Jánský), Mlejnek, Dušek.