„Těší mě, že jsme potvrdili v uvozovkách nečekané tři body ze Dvora Králového, navíc jsme poprvé nedostali gól,“ byl po utkání navýsost spokojený trenér Libiše Luboš Urban.

Mezi libišské tyče se po dvou zápasech vrátil Michal Brožek. Premiérové čisté konto týmu ve skupině C domácí ozdobili jedním gólem v každém poločase. V prvním se Stibora po přesném přistavení míče od Očovana trefil z první nejlépe, jak mohl. Brankář Keller se po střele o břevno natahoval marně. „Gól roku, úžasný. Strašně nám pomohl. Mohli jsme hrát naši hru,“ rozplýval se kouč vítězů nad druhou střelou svého týmu mezi tři tyče v zápase.

S důležitou pojistkou přispěchal nedlouho po změně stran Bíba, jehož výpad do šestnáctky a nebezpečný centr před branku „donutil“ skluzujícího Šimáčka k vlastenci. „Tato branka nás položila. Od té doby jsme totiž znervózněli a hráli velmi špatně zejména do útočné činnosti. Soupeř se zavřel a byl nebezpečný z brejků po zbytek utkání,“ uvedl hostující trenér Pavel Jícha.

„V prvním poločase jsme hráli to, co jsme si řekli, a byli jsme lepším týmem. Z mnoha střel na branku jsme gól nevsítili, naopak Libiš ze svého jediného pokusu ano,“ vrátil se k první pětačtyřicetiminutovce. Připomněl i velkou šanci na vyrovnání, kterou Řezníčkovi zkraje druhé půle vytáhl Brožek.

Domácí jednička byla do té chvíle skutečně vytíženějším z obou brankářů. Podle trenéra Urbana ale výborně fungující defenziva až na výjimky soupeře do vyložených šancí příliš nepouštěla. S dvoubrankovým náskokem v zádech už hostitelé hráli, co potřebovali.

„Soupeř nás nepřekvapil. Držel sice více míč mezi šestnáctkami. Hrozil nejvíce po rohových kopech a dlouhých autech. Jestli měli dvě tři nebezpečné situace, tak to svědčí o dobré obranné fázi celého týmu. Na nebezpečnější šance jsme nakonec byli lepší. Za poctivou dřinu byli kluci odměněni výsledkem,“ mínil kormidelník kohoutů.

I když je rád, že se tým bodově chytil, ví, že vyhráno ještě zdaleka není. „Sedmi body máme podobný zisk jako loni touhle dobou. Před námi je dalších sedm zápasů, ale v uvozovkách s relativně slabšími soupeři. Ti v úvodních osmi kolech byli opravdu kvalitní.“

Libiš – Ostrá 2:0 (1:0)

Branky: 32. Stibora, 53. vlastní. Rozhodčí: Starý. ŽK: 1:1. Diváci: 90.

Libiš: Brožek – Bíba, Pešek, Macháček, Kvída – Šobr (74. Dušek), Tylšar (80. Vaněk), Moltaš, Stibora (86. Dobrovolný) – Hamada, Očovan.