Góly střílel pouze soupeř, Neratovičtí přesto na umělce vyválčili remízu

Po šesti výhrách v řadě trochu přibrzdili. Neporazitelnost ale divizní fotbalisté Neratovic na hřišti Újezdu udrželi, přestože do sítě pálili pouze domácí Pražané. Po bezbrankovém poločase nejdříve do vlastní, do té soupeřovy necelých deset minut poté z pokutového kopu.