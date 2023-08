Trenér Neratovice Pavel Janeček během pohárového utkání s MostemZdroj: Deník/Luboš Kurzweil„V Lounech jsme to nezvládli v hlavách. Po dobré přípravě jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Nešlo. Louny nás ubojovaly. Doma proti týmu z ČFL to mělo parametry, kdy jsme hráli slušně. Ve druhém poločase jsme dobrých dvacet minut Most svírali, ale nebyli jsme schopní dát gól. Chybí nám samozřejmě důležitý hráč Vokoun, který je s futsalem v zahraničí, a Kühnel. Na druhou stranu máme kádr dost početný na to, abychom si poradili,“ porovnal obě utkání kouč Neratovic Pavel Janeček.

Před startem krajského přeboru: Hlavními favority jsou Milín a Sokoleč

Vyřazení z pohárového pavouka nakonec přišlo po kiksu zkušené brankářské posily Měsíčka, kterého při hře mimo šestnáctku zradilo zpracování. „Byl to jednoznačně jeho gól. Kdyby to kopl do autu, tak jsme se zatáhli a byl klid. Na druhou stranu to bylo v poháru, doufám, že si vezme ponaučení a takové góly už dostávat nebude,“ komentoval lodivod situaci, která předcházela jedinému gólu.

Po utkání zároveň přiznal, že některé hráče částečně šetřil na sobotu. Kladno už dříve označil za jednoznačně hlavního favorita celé soutěže. „Zápas bude asi hodně sledovaný a také vyhecovaný a vyhrocený. Byl bych rád, aby přišlo hodně diváků a fandili tak jako s Mostem,“ pozval.

Podívejte se, jak padl jediný gól v utkání s Mostem:

To Kladenští se hned od začátku sezony dostali do „laufu“. V prvním kole dlouhodobé soutěže rozmačkali Český Brod 7:0 a přešli i do druhého kola Mol cupu výhrou 1:0 nad o soutěž výš hrajícím Královým Dvorem.

Už je to dávno, kdy si obě středočeská města povyskočila do profifotbalu. Neratovice svou snahu vzdaly v úvodu století a druhou ligu tehdy přenechaly i s některými hráči právě Kladnu. Mimochodem třeba i se současným trenérem Janečkem.

Kladno se dokonce probilo až do nejvyšší soutěže, nicméně cena byla drahá: po sestupu vyšly na povrch dluhy, zase dluhy a další dva padáky až do divize, kde se klub trápí doteď.

Bez překvapení. Neratovice platily za hrubku, Brandýs už po půli neodolal

Nyní se zdá, že jsou oba kluby zase v dobré kondici a touží po třetí lize. V létě výborně posílily, Neratovice spíše doplnily citlivě kádr, Kladno razantně vyměnilo půlku mužstva a má i nového trenéra Františka Douděru.

Ten si úvod sezony pochvaluje a po pohárovém úspěchu s Královým Dvorem předestřel plány na Neratovice. „Půjdeme na ně s tím samým jako na Český Brod a Králův Dvůr, a stejných bude dalších 28 zápasů. Podle mne nemá cenu koukat na to, jak se soupeři jmenují a odkud jsou. Protože podle mne nikdo propadlý nebude, abychom si mysleli, že tam přijedeme a lehce vyhrajeme. O tom jsme se přesvědčili už na Tempu nebo v první přípravě s Kopaninou,“ připomněl František Douděra méně povedené kladenské duely.

V sobotu dopoledne čeká oba spolufavority na postup první skutečný zápas pravdy…