Plány Západočechů o prodloužení čtyři zápasy trvající domácí neporazitelnosti a přiblížení se svému soupeři na rozdíl třech bodů vzaly za své hned v úvodních minutách utkání. Jan Pavlík otevřel skóre kouzelnou levačkou nechytatelně do vzdálenější šibenice, sotva dvě minuty nato zpoza šestnáctky přes marně se vracejícího brankáře zavěsil i Jan Jelínek.

Pro oba jmenovce šlo o premiérové zářezy v sezoně a po přestávce shodně přidali hned i druhé. Pavlík bezpečně proměněnou penaltou, Jelínek z další dorážky pečetil výsledek i celý zápas v nastaveném čase. Na 0:3 zvyšoval po necelé půlhodině hry Andrej Weickert, který z první uklidil přihrávku Vokouna od zadní čáry.

Pro hosty byl cenný nejen výsledek. Do závěrečných minut naskočil do hry Martin Šobr. Křídelník se zotavil po zlomenině holenní kosti z říjnového utkání právě s Březovou.

"Po tom úvodu už to bylo vlastně jen o nás, zda to nepodceníme, nebo tak něco. Naštěstí se tak nestalo. A pohlídali jsme si to. A přidali další branky," hodnotil další vydařené představení Jiří Vokoun. Pro celek z Mělnicka šlo o desáté utkání bez porážky v řadě, z toho osmé vítězné!